Не столицей едины: названы самые перспективные для жилого строительства регионы России

— Интерес застройщиков перемещается в регионы, где планируются крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты, связанные в том числе с изменением логистических потоков, — заметила Наталья Казанцева. — Гостиничный фонд этих населенных пунктов не позволяет разместить работающих по вахтовому методу, организациям будут нужны квартиры для аренды или постоянного проживания. Регионы, где размещены крупные предприятия ВПК, также предъявляют высокий спрос на жилье, даже при такой высокой ставке, так как существенно выросли доходы работающих в этой сфере, а значит, появляется возможность улучшить свои жилищные условия.