МЭР сохраняет прогноз среднегодового курса нацвалюты на 2025 год

«Курс и курсообразование очень волатильны, отсутствие биржевых торгов реально снизило емкость валютного рынка, поэтому, конечно, любые крупные покупки или продажи — такой вызов для банков. И поэтому курс достаточно сильно “ходит”. Мы ориентируемся на торговый баланс, по торговому балансу прогнозы сохраняются и подтверждаются. Исходя из этого мы фундаментальный курс и прогнозируем. Мы же прогнозируем курс не на основе колебаний потоков и притоков (валюты), а с учетом фундаментальных факторов», — сказал Решетников.