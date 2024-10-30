МЭР сохраняет прогноз среднегодового курса нацвалюты на 2025 год

«Курс и курсообразование очень волатильны, отсутствие биржевых торгов реально снизило емкость валютного рынка, поэтому, конечно, любые крупные покупки или продажи — такой вызов для банков. И поэтому курс достаточно сильно “ходит”. Мы ориентируемся на торговый баланс, по торговому балансу прогнозы сохраняются и подтверждаются. Исходя из этого мы фундаментальный курс и прогнозируем. Мы же прогнозируем курс не на основе колебаний потоков и притоков (валюты), а с учетом фундаментальных факторов», — сказал Решетников.
Отвечая на уточняющий вопрос о сохранении среднегодового прогноза на уровне 96 рублей за доллар, он сказал: «Да. Два месяца назад, когда курс был 91−92 рубля, вы могли спрашивать, а не сильно ли ослабили курс в прогнозе. Но мой ответ был бы тем же самым».
В сентябре Минэкономразвития РФ опубликовало макропрогноз, согласно которому среднегодовой курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 91,2 рубля, а в 2025 году — 96,5 рубля. К 2027 году министерство ждет 103,2 рубля.