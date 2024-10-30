Экспорт пшеницы из РФ в Катар в январе — октябре на 41% выше, чем за 2023 год

Эксперт напомнил, что в 2023 году Катар стал первой страной, признавшей российские органические сертификаты на государственном уровне. С тех пор вся органическая продукция должна сопровождаться данными сертификатами. «Если российская сторона будет продолжать уделять должное внимание подобным деталям, это позволит не только увеличить объемы экспорта пшеницы и ячменя, но и диверсифицировать виды поставляемой продукции. Например, Россия не экспортирует кукурузу в Катар на постоянной основе, но в 2023 году мы впервые за долгие годы поставили катарской стороне почти 8 тыс. тонн этой культуры», — рассказал он.