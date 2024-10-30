Экспорт пшеницы из РФ в Катар в январе — октябре на 41% выше, чем за 2023 год

«Уже на протяжении многих лет Катар стабильно закупает российскую пшеницу. Исключением стал только 2021 год, однако, впоследствии мы восстановили отгрузки с новой силой. За период с января по октябрь 2024 года Катар закупил у России рекордные 145,5 тыс. тонн пшеницы, что на 41% больше, чем за весь прошлый год (102,9 тыс. тонн в 2023 году). Среднегодовой темп роста экспорта российской пшеницы в Катар за 10 лет составляет 6,1%», — сказал Хасанов.
Он отметил, что Россия на катарском рынке зерновых конкурирует с такими странами, как Румыния и Австралия, каждая из которых поставила по 63 тыс. тонн этой культуры в 2023 году.
Эксперт добавил, что пшеница — не единственная культура, поставляемая Россией в Катар. Так, поставки российского ячменя в Катар продолжаются с 2017 года и по сей день. В 2024 году Россия отгрузила 35,6 тыс. тонн ячменя, что, как и в случае с пшеницей, превышает показатель за весь 2023 год.
«Однако в последние семь лет наблюдается снижение экспорта данной культуры. Так, среднегодовое сокращение объемов поставок российского ячменя в Катар составляет 11,4%. При этом прогнозируется, что к сезону 2024/25 потребность страны в данной культуре увеличится до 450 тыс. тонн. Таким образом, мы видим рост спроса на ячмень и одновременное снижение объемов поставок из России. Вероятно, поставки ячменя в Катар — потенциальная точка роста для российских экспортеров, на которую стоит обратить внимание», — подчеркнул Хасанов.
Эксперт напомнил, что в 2023 году Катар стал первой страной, признавшей российские органические сертификаты на государственном уровне. С тех пор вся органическая продукция должна сопровождаться данными сертификатами. «Если российская сторона будет продолжать уделять должное внимание подобным деталям, это позволит не только увеличить объемы экспорта пшеницы и ячменя, но и диверсифицировать виды поставляемой продукции. Например, Россия не экспортирует кукурузу в Катар на постоянной основе, но в 2023 году мы впервые за долгие годы поставили катарской стороне почти 8 тыс. тонн этой культуры», — рассказал он.