Эксперт рассказал, как выбрать материал для строительства дома

Расскажем про самые популярные материалы для стройки.
Деревянные дома. Их чаще всего строят из бруса — стесанного с четырех сторон бревна с квадратом или прямоугольником в сечении — или оцилиндрованного бревна — пиломатериала из ствола дерева, с которого сняли слой древесины. Среди преимуществ деревянных домов — долговечность, экологичность и низкая теплопроводность.
Панельные деревянные дома. Это дома, к примеру, из CLT-панелей, представляющие собой перекрестно склеенные между собой слои ламелей хвойных пород. Или СИП-панели, состоящие из древесины с прослойкой в виде утеплителя. Такие дома хороши тем, что нетребовательны к виду фундамента, быстро строятся и не требуют усадки.
Каменные дома. К этому типу традиционно относят дома из кирпича, газобетона и керамического блока. Газобетон — это искусственный камень, который изготавливают из цемента, кварцевого песка и газообразователя, а керамический блок изготавливают из легкоплавкой глины. Он обладает небольшой массой за счет пустотелой конструкции. Каменные дома считают долговечными, обладают большей шумоизоляцией и износостойкостью.
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