Эксперт рассказал, как выбрать материал для строительства дома

Панельные деревянные дома. Это дома, к примеру, из CLT-панелей, представляющие собой перекрестно склеенные между собой слои ламелей хвойных пород. Или СИП-панели, состоящие из древесины с прослойкой в виде утеплителя. Такие дома хороши тем, что нетребовательны к виду фундамента, быстро строятся и не требуют усадки.