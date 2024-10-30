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Эксперт рассказал, что такое домокомплект и кому он подходит

Домокомплект — набор крупных элементов дома заводского изготовления для быстрого возведения дома. Когда стоит выбрать именно этот способ строительства дома — рассказал Финансам Mail Георгий Прозоровский, руководитель подразделения ИЖС ДОМ.РФ.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

Домокомплект включает в себя необходимые строительные материалы и проектную документацию.

Чаще всего встречаются:

  • домокомплекты из бруса
  • домокомплекты каркасного дома
  • домокоплекты из структурно-изоляционных панелей

Дома из этих материалов имеют оптимальное соотношение цены и качества. Встречаются и домокомплекты из железо-бетонных панелей или бетона, но цена на них будет выше, чем на деревянные и встречаются они реже.

Для примера рассмотрим дом из бруса. Домокомплект к нему обычно включает сам брус, венец и лаги пола, балки перекрытий, кровлю, соединительные и расходные материалы. Дополнительно в набор может входить теплоизоляция, инженерные системы, двери, окна и другие элементы дома.

Какие преимущества у домокомплектов?

  • Высокая скорость строительства дома;
  • Простота сборки;
  • Выгодная цена;
  • Не нужно закупать строительные материалы у разных поставщиков;
  • Возможно выбрать проект из готовых и проверенных решений или заказать индивидуальный проект дома.

Проектная документация — своего рода инструкция по строительству. Но ее наличие абсолютно не гарантирует, что человек сможет своими силами правильно собрать дом. Строительство — сложный процесс, поэтому лучше доверить сборку производителю домокомплекта или стороннему подрядчику.