Эксперт назвала ипотеку в России «тормозом» рынка недвижимости

Банк России 25 октября повысил ключевую ставку до 21% годовых. На этом фоне ряд крупных банков увеличивают ставки по рыночным ипотечным программам.
По словам Анастасии Гизатовой, подводить итоги после очередного повышения ставки пока сложно.
«Но тут не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что ипотека уже не драйвер рынка, а его тормоз», — сказала она.
Эксперт отметила, что желающих взять кредит по классической ипотеке немного. По ее словам, россияне используют ее по материнскому капиталу, с субсидией за третьего ребенка, когда ставка не играет роли.
«Еще одна группа — те, кто “покупают” ставку. Оплачивают разовую повышенную комиссию банку за снижение ставки», — заключила Анастасия Гизатова.
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