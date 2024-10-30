Экономист объяснил, как самостоятельно увеличить выплаты к пенсии

«Самая главная заповедь — это должен быть длительный период. Потому что иначе вам надо отчислять или слишком много, или экономить. Не хватит просто времени для того, чтобы накопить средства, потому что пенсионный период — это длительный период», — уточнил Михаил Беляев.
Экономист также подчеркнул, что важно рационально тратить и разумно копить, не стоит отказывать себе во всем ради достойной пенсии. «Считается, что десять процентов отчислений практически от любого вида доходов, кроме минимального, проходят незаметно для текущего потребления», — уточнил эксперт.
Михаил Беляев советует направлять отчисления в негосударственный пенсионный фонд или на банковский вклад. «Но я думаю, что лучше выбрать банк. Причем накопления, которые вы определили, должны для вас быть таким же первоочередным платежом, как плата за квартиру, например. То есть вы получаете деньги и отправляете их отдыхать на счет под определенный процент», — рекомендует специалист.
Кроме того, экономист советует воспользоваться программами государственного софинансирования пенсий. «Одно другому не мешает. Здесь вы открываете счет, заключаете договор там с пенсионным фондом и начинаете формировать там свою пенсионную подушку», — считает он.
«Софинансирование со стороны государства рассчитано на 10 лет. Вы должны вносить туда не меньше двух тысяч рублей ежемесячно. Государство помогает дополнительными взносами в размере максимум три тысячи в месяц. То есть если вы вносите две тысячи, то государство тоже вносит две и так далее. За 10 лет получается дополнительно может накопиться 360 тысяч от государства», — подчеркивает Михаил Беляев.
Эксперт уверен — каждый должен сам позаботиться о своей будущей пенсии, откладывая заранее средства для поддержания привычного уровня жизни. «Это не значит, что государство не будет вас поддерживать. Но уверяю, когда вы выйдете на пенсию, то любые дополнительные деньги, дополнительные поступления совершенно не помешают», — подчеркивает экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».