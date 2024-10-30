Экономист объяснил, как самостоятельно увеличить выплаты к пенсии

«Софинансирование со стороны государства рассчитано на 10 лет. Вы должны вносить туда не меньше двух тысяч рублей ежемесячно. Государство помогает дополнительными взносами в размере максимум три тысячи в месяц. То есть если вы вносите две тысячи, то государство тоже вносит две и так далее. За 10 лет получается дополнительно может накопиться 360 тысяч от государства», — подчеркивает Михаил Беляев.