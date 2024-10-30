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ДОМ.РФ в 1,5 раза увеличил площадь реализованной инвесторам земли

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Площадь участков земли, которые были проданы на торгах ДОМ.РФ за январь — сентябрь 2024 года, превысила 1 тыс. га и превзошла в 1,5 раза результат девять месяцев 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

Источник: Агентство «Москва»

«В январе — сентябре 2024 года инвесторы приобрели на торгах ДОМ.РФ около 1 058 га в 41 регионе России в составе 113 лотов. Этот показатель на 152% выше результатов 9 месяцев 2023 года, когда было реализовано около 696 га», — говорится в сообщении.

Больше всего участков в 2024 году было продано инвесторам в Московской области, Санкт-Петербурге, Москве и в Красноярском крае. На долю 14 регионов-лидеров по количеству заключенных по итогам аукционов договоров пришлось около 76% или более 804 га от всей реализованной площади.

Также среди переданных инвесторам в этом году лотов — 13 общей площадью около 345 га предназначены для проектов комплексного развития территорий (КРТ) с градостроительным потенциалом более 1,14 млн кв. м жилья. Они расположены в Алтайском, Красноярском и Хабаровском краях, Волгоградской, Вологодской, Иркутской и Московской областях.

Директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша напомнил, что электронные торги ДОМ.РФ открыты для большого круга предпринимателей и предлагают значительный выбор лотов: отдельные участки, имущественные комплексы, незастроенные территории и здания. «Мы постоянно расширяем форматы торговых процедур, чтобы привлечь еще большее внимание потенциальных инвесторов», — добавил он.