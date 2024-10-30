ДОМ.РФ в 1,5 раза увеличил площадь реализованной инвесторам земли

Больше всего участков в 2024 году было продано инвесторам в Московской области, Санкт-Петербурге, Москве и в Красноярском крае. На долю 14 регионов-лидеров по количеству заключенных по итогам аукционов договоров пришлось около 76% или более 804 га от всей реализованной площади.