Депутат перечислил категории льготников по оплате ЖКУ

«Военнослужащие, которые служат по контракту, и сотрудники спецслужб имеют право на компенсацию, если их траты на ЖКУ превышают 10% дохода, а военные пенсионеры и лица, прослужившие более 20 лет, получают льготы в размере от 30% до 60%. Семьи с тремя и более детьми получают минимальную федеральную скидку в 30% на коммунальные услуги, которую местные органы власти могут увеличить или дополнить», — отметил Никита Чаплин.