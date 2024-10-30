Депутат перечислил категории льготников по оплате ЖКУ

«Существуют специальные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для ряда граждан, таких, как пенсионеры, люди с инвалидностью, участники боевых действий, военные и семьи с несколькими детьми. Определение льгот для пенсионеров осуществляется на уровне региона», — рассказал Никита Чаплин.
Депутат уточнил, что работники с трудовым стажем 40−45 лет, проживающие в Санкт-Петербурге, получат скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ. По словам парламентария, в отдельных регионах россиянам старше 70 лет компенсируют половину суммы взносов на капитальный ремонт, а пенсионеры из Москвы не платят за вывоз мусора. Семьям с детьми-инвалидами, гражданам с инвалидностью и ветеранам боевых действий государство компенсирует 50% расходов на оплату ЖКУ и капремонт, добавил он.
«Военнослужащие, которые служат по контракту, и сотрудники спецслужб имеют право на компенсацию, если их траты на ЖКУ превышают 10% дохода, а военные пенсионеры и лица, прослужившие более 20 лет, получают льготы в размере от 30% до 60%. Семьи с тремя и более детьми получают минимальную федеральную скидку в 30% на коммунальные услуги, которую местные органы власти могут увеличить или дополнить», — отметил Никита Чаплин.
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