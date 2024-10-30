Bloomberg узнал о лазейке для взыскания ундециллиона с Google

Пострадавшие от санкций российские компании все чаще обращаются в зарубежные судебные инстанции, предъявляя требования западным компаниям согласно постановлению российских судов. Как пишет Bloomberg, масштабы и интенсивность «правового национализма» и степень его правоприменения можно считать беспрецедентными.
В ответ на санкции Москва приняла закон, который расширил полномочия своих судов в отношении западных компаний, ведущих дела за рубежом. В пример Bloomberg приводит компанию Google, которая вынуждена судиться с российскими истцами в южноафриканской юрисдикции.
На этом фоне Google предпринимает попытки защитить свои зарубежные активы, называя тактику России «оружием для поддержки усилий по подрыву санкций США».
Российские медиакомпании ранее обвинили Google в ограничении свободы слова, в том числе из-за блокировок на YouTube, а общая сумма требований к корпорации, как писал РБК, с учетом пенни уже достигла 2 ундециллионов руб. (ундециллион — это единица с 36 нулями).
Bloomberg напоминает, что в прошлом месяце суд США временно запретил трем медиакомпаниям добиваться мер в отношении активов Google за рубежом и возбуждать новые дела. Аналогичное распоряжение было вынесено судом Великобритании месяцем ранее.
«Мы будем оспаривать дела и просить суды снять ограничения», — заявил в комментарии агентству Артур Зурабян — партнер московской юридической фирмы Art De Lex, которая представляет интересы трех медиакомпаний.
Дела против Google могут породить тренд и поставить другие транснациональные корпорации к выбору между отказом от сотрудничества с Россией или принятия российских условий ведения бизнеса, сказала юрист из юридической фирмы Snellman Александра Иорданова.
О том, что Высокий суд ЮАР удовлетворил ходатайство по наложению ареста на активы Google в стране после того, как корпорация не выполнила судебный приказ московского суда о восстановлении российского телеканала «Спас» на YouTube, в июне писал местный портал Moneyweb со ссылкой на юриста Pagel Schulenburg Attorneys Хьюго Джонстона, представляющего интересы российской юридической фирмы Art De Lex.
По словам юриста, первой задачей его фирмы, к которой и обратилась Art De Lex, стало обоснование права на подачу иска против американской корпорации в ЮАР. «Мы сделали это следующим образом: присоединили акции и товарные знаки Google LLC, акции и товарные знаки Google в Южной Африке. Итак, они были приложены, и далее мы приступили к рассмотрению основного заявления, которое заключается в признании этого иностранного решения в Южной Африке», — объяснил Хьюго.
Он отметил, что, пока активы Google будут оставаться замороженными, ими не сможет воспользоваться ни корпорация, ни истец. «Теперь у Google будет возможность выступить против этого решения, если они того пожелают. И после этого они отправят свой ответ на наше приложение. Потом посмотрим, что в итоге сделает суд», — сказал юрист.