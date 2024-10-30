Bloomberg узнал о лазейке для взыскания ундециллиона с Google

Он отметил, что, пока активы Google будут оставаться замороженными, ими не сможет воспользоваться ни корпорация, ни истец. «Теперь у Google будет возможность выступить против этого решения, если они того пожелают. И после этого они отправят свой ответ на наше приложение. Потом посмотрим, что в итоге сделает суд», — сказал юрист.