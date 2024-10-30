Аналитик рассказал, насколько ЦБ может поднять ставку

В сентябре рост выданных кредитов для физлиц замедлился до 0,2 трлн руб. Илья Федоров считает, что выдачи за первые три недели октября упадут по сравнению с тремя неделями сентября на 35%. Как отмечает эксперт, стоимость денег в корпоративном секторе теперь составляет 25% для надежных заемщиков и около 30% для остальных.