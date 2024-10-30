Аналитик рассказал, насколько ЦБ может поднять ставку

Как считает аналитик, ЦБ дал жесткий сигнал на предстоящее заседание в декабре.
«Семантический анализ говорит о том, что Банк России готов повышать ставку дальше. Фраза “допускает возможность повышения ключевой ставки” в девяти случаях из девяти сопровождалась дальнейшим ростом ставки. Шаг повышения будет зависеть от поступающих данных», — уточнил аналитик.
Илья Федоров обращает внимание, что за три месяца ЦБ поднял ставку на 5%. По мнению экономиста, «столь резкие шаги лишают шансов на “мягкую посадку” экономики».
В сентябре рост выданных кредитов для физлиц замедлился до 0,2 трлн руб. Илья Федоров считает, что выдачи за первые три недели октября упадут по сравнению с тремя неделями сентября на 35%. Как отмечает эксперт, стоимость денег в корпоративном секторе теперь составляет 25% для надежных заемщиков и около 30% для остальных.
«Мы полагаем, что в ноябре-декабре динамика выдачи корпоративных займов сильно замедлится. Увеличится риск неплатежей по ранее выданным кредитам, что приведет к более строгому контролю вновь выдаваемых займов. Кредитование физлиц уже остановилось. Оперативные данные показывают снижение кредита физлицам на 35% к сентябрю, который уже показал разворот в спросе населения на заемные средства», — говорит Илья Федоров, отмечая, что и «рост заработных плат начинает замедляться».
«Повышение ключевой ставки до 21% приведет к более быстрому, чем ожидалось ранее, снижению ставки во втором полугодии 2025 г., до 16%. Наши прогнозы: инфляция 4,8% на конец следующего года, ВВП +0,9%, ключевая ставка 18,6% в среднем по году», — резюмирует эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».