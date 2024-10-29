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Запасы газа в ПХГ Европы вновь превысили 95,3%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Суммарный отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) в октябре 2024 года сейчас является четвертым максимальным показателем в истории для этого месяца, а закачка — на минимуме с 2020 года и на 34% ниже по сравнению с 2023 годом. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $480 за 1 тыс. куб. м.

Источник: Reuters

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 27 октября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 126 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 71 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 95,31% (на 2,82 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 105,79 млрд куб. м газа.

Погода в ходе этой недели в Центральной и Западной Европе ожидается немного теплее, чем в предыдущую семидневку. Однако к концу недели может наступить резкое похолодание. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 18%.

Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но в сентябре они вновь выросли. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 32% от максимума. Средняя цена закупки газа в сентябре в Европе составила $416 за 1 тыс. куб. м, а в октябре — около $454.