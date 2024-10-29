Запасы газа в ПХГ Европы вновь превысили 95,3%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Суммарный отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) в октябре 2024 года сейчас является четвертым максимальным показателем в истории для этого месяца, а закачка — на минимуме с 2020 года и на 34% ниже по сравнению с 2023 годом. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $480 за 1 тыс. куб. м.