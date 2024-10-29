«Яндекс браузер» впервые обошел Google Chrome по доле рынка в РФ

«В сентябре суммарная доля визитов на сайты через приложения “Яндекс браузер”, “Яндекс с Алисой” и “Яндекс старт” на всех типах устройств составила 36,23% — это на 1,44 п.п. больше, чем у продуктов Google», — отмечается в сообщении.
Доля «Яндекс браузера» на мобильных устройствах достигла 37,31%, тогда как Chrome — 32,01%. «Яндекс» связывает рост доли пользователей в том числе с обновлением браузера.
Проблемы с работой Google в РФ.
В конце сентября Минцифры РФ рекомендовало пользователям сервисов американской корпорации Google в России создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.
В начале сентября подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера стало невозможным. Так, система дает сделать все шаги для создания новой учетной записи — выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты и пароль к ней. Но подтвердить аккаунт через мобильный номер РФ не получается, так как при попытке зарегистрироваться через него появляется строчка «этот номер нельзя использовать для подтверждения».
Сбой в работе Youtube, начавшийся 1 августа, коснулся пользователей приложения видеохостинга на iOS и Android. Кроме того, наблюдаются сбои в работе Youtube в браузере. У пользователей нет возможности смотреть видео. «Ростелеком» ранее сообщил об обнаружении технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что и могло повлиять на работу Youtube в стране.