Wildberries & Russ с июля выявила на складах злоупотребления на 324,5 млн рублей

«Объединенная компания Wildberries и Russ с июля этого года проводила на складских комплексах компании аудит бизнес-процессов, связанных с приемкой и сортировкой товаров. В ходе аудита выявлено почти 87 тыс. случаев злоупотреблений со стороны исполнителей, охранных предприятий и администрации объектов на сумму более 324,5 млн рублей», — рассказали в компании.