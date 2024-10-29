Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений

В 2025-м году россияне смогут единоразово получить до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений, рассказали «Известиям» в Минтруде. Речь о средствах, замороженных в 2014-м. Их можно или забрать одной выплатой (если у человека накоплено не более пороговой суммы), или выбрать ежемесячную доплату к пенсии. Порог в следующем году поднимут на 17%. Впрочем, граждане обычно получают гораздо меньшую сумму — в среднем 63 тыс. Сколько человек могут рассчитывать на такие начисления — в материале «Известий».