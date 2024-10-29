Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений

В 2025-м году россияне смогут единоразово получить до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений, рассказали «Известиям» в Минтруде. Речь о средствах, замороженных в 2014-м. Их можно или забрать одной выплатой (если у человека накоплено не более пороговой суммы), или выбрать ежемесячную доплату к пенсии. Порог в следующем году поднимут на 17%. Впрочем, граждане обычно получают гораздо меньшую сумму — в среднем 63 тыс. Сколько человек могут рассчитывать на такие начисления — в материале «Известий».
Как получить замороженную в 2014 году пенсию единой выплатой
В 2024-м россияне могут забрать свои пенсионные накопления разом, если их сумма не превышает 351 тыс. рублей. В следующем году максимальный размер повысят на 17% до 412 тыс., рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда.
Дело в том, что в этом году изменилась методика расчета и назначения выплаты. До июля 2024-го порог, позволяющий получать накопленные средства за раз, вычислялся исходя из 5% от пенсии гражданина. А после — исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера (ПМП), напомнили в ведомстве.
Как объяснила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, предельный размер разовой пенсионной выплаты рассчитывается так:
— берется ожидаемый период дожития в 2024-м (условный срок жизни человека после выхода на пенсию) — 264 месяца (22 года);
— учитывается федеральный ПМП в 2024-м — 13,3 тыс. рублей в месяц, 10% от которого составит 1,3 тыс. рублей;
— два показателя перемножаются, что дает почти 351 тыс. рублей.
В следующем году вырастет и прожиточный минимум (на 15%), и период дожития (на 2%), отметил ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. Соответственно пропорционально увеличивается размер разовой выплаты. В 2025-м ПМП повышается до 15,3 тыс. в месяц, а срок дожития — до 270 месяцев, уточнила Юлия Финогенова. В итоге порог составит 412 тыс.
Как можно забрать замороженные пенсионные накопления
В России есть три вида пенсий — страховая, государственная и накопительная (человек может получать их все). Первая назначается всем россиянам по старости, для нее нужно иметь трудовой стаж (также выдают по инвалидности и потере кормильца). Вторая — для особых категорий граждан (например, военных, космонавтов, участников Великой Отечественной войны), а также тех, у кого нет страховых выплат.
Право на накопительную пенсию есть у граждан 1967 года рождения и моложе, которые работали по найму с 2002-го по 2013-й, напомнили в Министерстве труда. Там добавили: в этот период работодатели уплачивали за сотрудников взносы в размере 2% или 6% от их зарплаты.
С 2014-го по 2025-й действует мораторий на направление взносов на накопительную пенсию (его еще называют «заморозкой» накопительной пенсии), то есть работодатель больше не может отчислять часть средств на накопительный счет человека. Теперь все деньги идут на текущие страховые выплаты.
Сформированные до 2014 года накопления продолжают инвестироваться, поэтому объем средств на лицевых счетах граждан увеличивается, отметили в Минтруде. Там напомнили: выплаты назначаются по заявлению мужчинам и женщинам по достижении 60 и 55 лет соответственно. То есть, до возраста получения страховой пенсии (65 лет для мужчин и 60 — для женщин).
В ведомстве пояснили, что пенсионные накопления могут быть назначены в виде:
1) единовременной выплаты;
2) срочной пенсионной выплаты, которая начисляется ежемесячными равными платежами во время периода, который определяет сам гражданин, но не менее 10 лет;
3) накопительной пенсии, которая выплачивается ежемесячно бессрочно (по сути это доплата к основной сумме — по старости).
Большинство россиян (порядка 98%), имеющих право на накопительную пенсию, выбирают именно первый вариант — единовременную выплату, уточнили в Минтруде.
Каков средний размер выплат пенсионных накоплений
Рост порога по единовременной выплате увеличит число граждан, которые могут забрать все накопления сразу, сказали в Минтруде. Согласно проекту бюджета Соцфонда («Известия» его изучили), планируемое количество получателей разового перечисления в 2025-м — 713 тыс. человек.
При этом средняя выплата в следующем году составит 63 тыс. рублей, говорится в документе. Существенная разница между этим показателем и максимальным размером допустимой суммы (412 тыс.) объясняется небольшим размером накоплений у большинства людей, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
— С 2002-го накопительная пенсия формировалась у двух категорий граждан: «средней» возрастной когорты (мужчин 1953−1966 годов рождения и женщин 1957−1966 годов рождения) и «младшей» возрастной когорты (россияне 1967 года рождения и позже). Взносы делал работодатель с их официально получаемых зарплат для первой группы с 2002-го по 2004-й (в размере 2% от зарплаты), а для второй — с 2002-го по 2013-й (до 6% от жалованья), — уточнила Юлия Финогенова из РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Таким образом, по словам эксперта, у большинства россиян, выходящих сейчас на пенсию, не было возможности сформировать существенные накопления за счет взносов работодателей по двум причинам: невысокий размер взносов и короткий период накоплений.
Однако уже в ближайшие несколько лет будет расти число граждан «младшей» возрастной когорты, отчисления за которых составляли 6%, отметила Юлия Финогенова.
Кроме того, эти средства не всегда эффективно инвестировались, из-за чего в большинстве случаев они росли на уровне инфляции или ниже, подчеркнул Виктор Ляшок из Президентской академии.
При этом, по данным ЦБ, у тех граждан, которые выбрали перевести накопления в негосударственные пенсионные фонды, средний размер счета за первое полугодие 2024-го оказался несколько выше — порядка 92 тыс. рублей, рассказала Юлия Финогенова.
Вместе с тем средний размер накопительной пенсии (прибавки к основной сумме), которая назначается в случае превышения порога в 10% ПМП, ожидается на уровне 1,4 тыс. в месяц в 2025-м, поделились в Минтруде. Сейчас такой возможностью пользуются около 126 тыс. человек, добавили там.
Что же касается срочной пенсионной выплаты, то ее получают 43 тыс. человек, рассказали в ведомстве. Ее средний размер немного больше (поскольку накопления делятся на более короткий срок их получения) — 2,4 тыс. рублей в месяц.