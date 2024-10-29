Выручка сегмента такси и самокатов «Яндекса» в III квартале выросла на 32%

Общие продажи (gross merchandise value, GMV) сегмента увеличились на 27% — до 380,6 млрд рублей.
Скорректированный показатель EBITDA в России и за рубежом вырос на 46%, до 20,2 млрд рублей, в соответствии с стратегией развития бизнеса компании, которая в том числе включает масштабирование рекламной платформы и дистрибуцию технологий на рынках за пределами РФ.
Доходы партнеров «Яндекс такси» увеличились на 28% и составили 334 млрд рублей. Субсидии для стимулирования водителей на внутреннем рынке за 9 месяцев 2024 года были повышены на 39%. За этот период, благодаря функции автоматического удержания налогов с каждой поездки, сервис направил в бюджет более 2,7 млрд руб. налогов самозанятых водителей.
Количество активных пользователей «Яндекс Go» составило 49,6 млн.