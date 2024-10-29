Выручка сегмента такси и самокатов «Яндекса» в III квартале выросла на 32%

Скорректированный показатель EBITDA в России и за рубежом вырос на 46%, до 20,2 млрд рублей, в соответствии с стратегией развития бизнеса компании, которая в том числе включает масштабирование рекламной платформы и дистрибуцию технологий на рынках за пределами РФ.