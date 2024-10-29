Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец игры «Мир танков» русифицировал название компании

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российская компания Lesta Games (владелец онлайн-симуляторов «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz) сменила название на русифицированный вариант «Леста игры», сообщили ТАСС в компании.

Источник: Freepik

Такое решение в «Лесте» объясняют тем, что компания оперирует и разрабатывает проекты именно в России и Белоруссии.

«Леста» уже значительно больше, чем просто игровая студия, а, следовательно, нам требуются существенные изменения как в архитектуре, так и в позиционировании компании. Обновленный бренд решает эти задачи. Не будем также забывать, что мы — российская компания, поэтому логично, что название и логотип должны быть русскоязычными«, — отметил CEO “Лесты” Малик Хатажаев.

Весной 2022 года разработчик игр World of Tanks и World of Warships — компания Wargaming — объявил об уходе из России и Белоруссии. Игровой бизнес компании в обеих странах был передан российской Lesta Games, которая переименовала игры в «Мир танков» и «Мир кораблей». По данным «Лесты», аудитория ее проектов составляет более 60 млн зарегистрированных игроков.