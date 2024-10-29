Владелец игры «Мир танков» русифицировал название компании

Такое решение в «Лесте» объясняют тем, что компания оперирует и разрабатывает проекты именно в России и Белоруссии.
«Леста» уже значительно больше, чем просто игровая студия, а, следовательно, нам требуются существенные изменения как в архитектуре, так и в позиционировании компании. Обновленный бренд решает эти задачи. Не будем также забывать, что мы — российская компания, поэтому логично, что название и логотип должны быть русскоязычными«, — отметил CEO “Лесты” Малик Хатажаев.
Весной 2022 года разработчик игр World of Tanks и World of Warships — компания Wargaming — объявил об уходе из России и Белоруссии. Игровой бизнес компании в обеих странах был передан российской Lesta Games, которая переименовала игры в «Мир танков» и «Мир кораблей». По данным «Лесты», аудитория ее проектов составляет более 60 млн зарегистрированных игроков.