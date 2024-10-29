Владелец игры «Мир танков» русифицировал название компании

«Леста» уже значительно больше, чем просто игровая студия, а, следовательно, нам требуются существенные изменения как в архитектуре, так и в позиционировании компании. Обновленный бренд решает эти задачи. Не будем также забывать, что мы — российская компания, поэтому логично, что название и логотип должны быть русскоязычными«, — отметил CEO “Лесты” Малик Хатажаев.