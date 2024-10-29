Верховный суд запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии

ВС не согласился с решением суда. В обзоре ВС отмечается, что ни законом о банках и банковской деятельности, ни законом о потребкредите «не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии», потому что подобные изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору займа, передает «РИА Новости».