Верховный суд запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии

Житель Мурманска обратился в суд нижестоящей инстанции, но получил отказ. Суд счел, что право банка менять условия договора и тарифы было прописано в кредитном договоре. Кроме того, суд указал, что кредитка рассчитана на безналичные расчеты, а выдача наличных это «отдельное имущественное благо», которое является дополнительной возмездной услугой.
ВС не согласился с решением суда. В обзоре ВС отмечается, что ни законом о банках и банковской деятельности, ни законом о потребкредите «не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии», потому что подобные изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору займа, передает «РИА Новости».
В феврале фабрики одежды «Большевичка» обратилась в Верховный суд, чтобы оспорить законность комиссии Сбербанка за хранение долларов США на счетах юрлиц. Полугодовое обслуживание долларового счета обошлось компании в 7,6 млн руб., арбитражные суды признали тарифы законными. В августе компания отозвала свою жалобу из ВС.
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