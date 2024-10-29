ВБ прогнозирует подорожание нефти до $92 в случае эскалации на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) ожидает, что стоимость нефти в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке может вырасти до $92 за баррель в конце 2024 года. Такая оценка приводится в октябрьском докладе ВБ «Перспективы товарно-сырьевых рынков».
В публикации отмечается, что если развитие конфликта приведет к сокращению предложения на мировом рынке нефти на 2% (на 2 млн баррелей в сутки), то ситуация будет схожей с последствиями конфликтов в Ираке в 2003 году и Ливии в 2011-м. «Если эти перебои повторятся, цена на нефть марки Brent сначала резко возрастет и достигнет пика в $92 за баррель», — говорится в докладе.
ВБ, однако, полагает, что не затронутые конфликтом страны — производители нефти смогут быстро отреагировать на рост цен и увеличить добычу. «В результате скачок цен может оказаться непродолжительным и в 2025 году они составят $84 за баррель. Это все равно на 15% выше базового прогноза на 2025 год, но всего лишь на 5% выше средней цены в 2024-м», — отмечается в документе.
Если же конфликт на Ближнем Востоке не будет разрастаться, цены на нефть, согласно прогнозам ВБ, снизятся. «Если предположить, что интенсивность конфликта не увеличится, среднегодовая цена на нефть марки Brent упадет до четырехлетнего минимума в $73 за баррель в 2025 году по сравнению с $80 за баррель в этом году», — отметили авторы доклада.
Они также прогнозируют, что цена на золото в 2024 году вырастет на 21% по сравнению со средними показателями 2023-го и достигнет рекордного уровня. Кроме того, ВБ ожидает, что стоимость этого металла в ближайшие два года будет на 80% превышать среднюю цену за пять лет, предшествовавших пандемии COVID-19.
В целом Всемирный банк прогнозирует падение мировых цен на сырьевые товары до пятилетнего минимума в 2025 году. Авторы доклада полагают, что стоимость сырьевых товаров в период с 2024 по 2026 год снизится на 10%, в частности цены на энергоносители опустятся на 6% в 2025 году и на 2% в 2026-м.