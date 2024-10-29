ВБ прогнозирует подорожание нефти до $92 в случае эскалации на Ближнем Востоке

В публикации отмечается, что если развитие конфликта приведет к сокращению предложения на мировом рынке нефти на 2% (на 2 млн баррелей в сутки), то ситуация будет схожей с последствиями конфликтов в Ираке в 2003 году и Ливии в 2011-м. «Если эти перебои повторятся, цена на нефть марки Brent сначала резко возрастет и достигнет пика в $92 за баррель», — говорится в докладе.