В России установили особенности исполнения бюджетов в 2025 году

Законом предусмотрено предоставление начиная с 2025 года единого межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на обязательное пенсионное страхование. Объем трансферта будет определяться, в том числе с учетом валоризации величины расчетного пенсионного капитала, выпадающих доходов бюджета фонда в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов, возмещения расходов в связи с зачетом в страховой стаж отдельных периодов, реализации прав при установлении страховых пенсий отдельным категориям граждан, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также компенсации выпадающих доходов в связи с установлением пенсий граждан с учетом начисленных, но неуплаченных страховых взносов.