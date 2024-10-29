В России установили особенности исполнения бюджетов в 2025 году

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает особенности исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2025 году и приостанавливается действие некоторых норм Бюджетного кодекса РФ. Соответствующий документ опубликован.
Документ, инициированный правительством РФ, является частью «бюджетного пакета».
В части долговой политики продлевается норма, предусматривающая возможность предоставления государственных кредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов в пределах общего объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию этой программы и (или) за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета. Также продлевается норма о праве субъектов РФ и муниципальных образований превышать отдельные ограничения по объему госдолга и дефицита бюджета на объем бюджетных средств, направляемых на мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.
Для недопущения нарушения сроков реализации и снижения качества реализации инфраструктурных проектов, осуществляемых за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов, законом устанавливаются меры ответственности в виде повышения вдвое процентной ставки.
В связи с изменениями в налоговом законодательстве предусматривается с 1 января 2025 года изменение норматива распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ. Также предусматривается приостановление действия норм Бюджетного кодекса РФ, касающихся определения объема расходов федерального бюджета на дорожную деятельность.
Законом предусмотрено предоставление начиная с 2025 года единого межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на обязательное пенсионное страхование. Объем трансферта будет определяться, в том числе с учетом валоризации величины расчетного пенсионного капитала, выпадающих доходов бюджета фонда в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов, возмещения расходов в связи с зачетом в страховой стаж отдельных периодов, реализации прав при установлении страховых пенсий отдельным категориям граждан, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также компенсации выпадающих доходов в связи с установлением пенсий граждан с учетом начисленных, но неуплаченных страховых взносов.
Обязательство для госкомпаний.
Также, согласно документу, с 2025 года госкомпании должны будут оплачивать в федеральный бюджет 50% рыночной стоимости передаваемых им активов, изъятых государством на основании судебных решений. «Государственная корпорация (государственная компания) после принятия в 2025 году правительством Российской Федерации решения о передаче ей в качестве имущественного взноса Российской Федерации активов, поступивших в федеральную собственность на основании судебных решений, обеспечивает перечисление в федеральный бюджет денежных средств в размере 50% от рыночной стоимости переданного актива, определенной на основании отчета независимого оценщика», — говорится в пояснительных документах.
В тексте документа уточняется, что речь идет в первую очередь об акциях и долях в уставных капиталах хозяйственных обществ, обращенных в собственность государства, однако механизм будет распространяться и на иное имущество, в отношении которого получено решение суда.
Госкомпании должны будут перечислить в федеральный бюджет половину стоимости активов в течение трех месяцев с момента их получения.
Дополнительные нововведения.
Теперь плата за пользование бюджетными кредитами за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, предоставленными Федеральным казначейством в рамках осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов может быть увеличена в два раза в порядке, установленном правительством РФ.
При формировании федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, правилами предоставления которых предусмотрено проведение ежегодных конкурсных отборов при распределении таких субсидий, могут не распределяться на плановый период. Также уточняется порядок выплаты компенсации в отношении технических средств реабилитации (изделий), приобретенных инвалидами и отдельными категориями граждан из числа ветеранов до 1 января 2025 года.
Закон вступит в силу с сегодняшнего дня, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.