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В крупных компаниях наступил кризис импортозамещения

В ходе опроса «Технологий доверия», с результатами которого ознакомилось издание «Ведомости», о проблемах заявили 68% респондентов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: ORGROUP

Российское импортозамещение столкнулось с серьёзным кризисом. Усложнение и удорожание логистических процессов, проблемы с трансграничными платежами и прекращение сотрудничества со стороны многолетних иностранных партнёров-поставщиков становятся серьезными вызовами для отечественной экономики.

Многие предприятия продолжают использовать временные стратегии, такие как приобретение недоступных в стране запчастей и компонентов через государства, занимающиеся посреднической торговлей.

Однако, согласно опросу, проведенному «Ведомостями», крупнейшие российские компании, включая «Трансмашхолдинг», «Ростех», «Транснефть» и РЖД, утверждают, что не испытывают значительных трудностей в процессе импортозамещения.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».