В крупных компаниях наступил кризис импортозамещения

Российское импортозамещение столкнулось с серьёзным кризисом. Усложнение и удорожание логистических процессов, проблемы с трансграничными платежами и прекращение сотрудничества со стороны многолетних иностранных партнёров-поставщиков становятся серьезными вызовами для отечественной экономики.
Многие предприятия продолжают использовать временные стратегии, такие как приобретение недоступных в стране запчастей и компонентов через государства, занимающиеся посреднической торговлей.
Однако, согласно опросу, проведенному «Ведомостями», крупнейшие российские компании, включая «Трансмашхолдинг», «Ростех», «Транснефть» и РЖД, утверждают, что не испытывают значительных трудностей в процессе импортозамещения.
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