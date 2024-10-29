В крупных компаниях наступил кризис импортозамещения

Российское импортозамещение столкнулось с серьёзным кризисом. Усложнение и удорожание логистических процессов, проблемы с трансграничными платежами и прекращение сотрудничества со стороны многолетних иностранных партнёров-поставщиков становятся серьезными вызовами для отечественной экономики.