В Китае стало меньше долларовых миллиардеров

Динамику объясняют строгими правительственными мерами, слабостью некоторых секторов экономики и депрессией на фондовых рынках. Если в 2021 году в КНР насчитали 1185 долларовых миллиардеров, то через три года их стало всего 753. За последний год их количество снизилось на 16 процентов.