Условно-бессрочно: почему растет объем просроченных ипотечных кредитов

— Вряд ли сама просрочка как-то отразится на выдаче кредитов. Но банки при выдаче ипотеки внимательнее начнут изучать финансовое положение, будут ужесточаться требования. Этого от банков требует и ЦБ. Скорее всего, общий объем выдачи ипотеки будет уменьшаться, — отметил он. — Если в прошлом году был достигнут пик в 7,8 трлн рублей по всем программам ипотеки, то в текущем году ожидается 4,8−5 трлн рублей. А в следующем году общий объем выдачи ипотеки может составить около 4,3−4,4 трлн рублей.