Стоимость биткойна превысила $71 тыс. впервые с 7 июня

По состоянию на 05:24 мск биткойн ускорил рост и находился на уровне $71,587 тыс. К 8:00 мск биткойн находился на отметке $71,1 тыс.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».