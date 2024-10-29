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Стоимость биткойна превысила $71 тыс. впервые с 7 июня

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торгов превысила $71 тыс. впервые с 7 июня, свидетельствуют данные площадки Binance на 05:14 мск.

Источник: Unsplash

По состоянию на 05:24 мск биткойн ускорил рост и находился на уровне $71,587 тыс. К 8:00 мск биткойн находился на отметке $71,1 тыс.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».