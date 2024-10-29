Сделки по продаже активов иностранцев начали останавливать из-за ужесточения правил

На фоне изменения правил выдачи разрешений на продажу российских активов компаниями из «недружественных» стран бизнес начал отказываться от сделок, договоренность о которых была достигнута между продавцами и покупателями, но которые пока не были рассмотрены и одобрены российскими властями. Об этом Forbes рассказали два источника, знакомые с деятельностью подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Подкомиссия выдает разрешения на сделки по выходу из российских компаний, принадлежащих бизнесу из «недружественных» стран, ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов.
Об изменении условий выхода «недружественных» иностранцев стало известно в начале октября. Минимальный обязательный дисконт при продаже активов иностранцами вырос с 50% до 60% от рыночной стоимости, а размер добровольного взноса, который по итогам сделки уплачивается в федеральный бюджет, увеличился с 15% до 35% от рыночной стоимости. При этом, согласно письму Минфина в профильные министерства от 9 октября (есть у Forbes), новые правила касаются как будущих сделок, так и тех, заявки на которые поданы, но еще не рассмотрены и не одобрены подкомиссией.
Заявления о продаже российских активов иностранных организаций из «недружественных» стран сначала направляются на одобрение в профильные ведомства, в зависимости от сферы деятельности компании, после чего переходят на утверждение подкомиссии, в которую входят представители Минфина, Минэкономразвития, ЦБ и администрации президента. Теперь некоторые участники сделок из-за менее привлекательных правил выхода отзывают заявления из профильных министерств и подкомиссии и отказываются от сделок на условиях, согласованных на уровне сторон, говорят собеседники Forbes.
При этом с весны 2024 года подкомиссия минимизировала выдачу разрешений на такие сделки, говорят источники Forbes. Это может быть связано, в частности, с согласованием условий добровольного взноса в бюджет, размер которого обсуждался в диапазоне от 15% до 40%, говорит один из собеседников Forbes. По словам юриста практики корпоративного права компании CLS Ирины Кочеровой, вопрос об изменении существующих условий выхода иностранных участников из российского бизнеса был на внутреннем обсуждении у подкомиссии как минимум с лета, причем «изначально рассматривались условия еще более обременяющие, чем утвержденные правила». Еще одна возможная причина, по которой число выдач разрешений было минимизировано, — утверждение нового состава правительства весной этого года и смена представителя администрации президента в подкомиссии (выполнявший эти функции Владимир Симоненко, руководивший экспертным управлением АП, в июне возглавил управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета), продолжает источник Forbes. А в середине октября покинул Минэкономразвития замглавы ведомства Илья Торосов, который представлял министерство в подкомиссии, — по словам собеседника Forbes, теперь там ожидают назначения нового представителя Минэка.
«На нашей практике последние одобрения по крупным сделкам были получены в марте — апреле этого года, однако единичный случай получения разрешения подкомиссии в отношении сделки с недвижимым имуществом был, и сравнительно недавно — в августе», — говорит Ирина Кочерова из CLS.
В пресс-службе Минфина в ответ на запрос Forbes сообщили, что заседания подкомиссии в последние два с половиной года проводятся на регулярной основе, но «вместе с тем, с учетом недавнего изменения подходов при рассмотрении подкомиссией сделок, Минфин ожидает актуализации ранее поданных заявлений, в том числе от федеральных органов исполнительной власти».
Накопилось большое количество заявлений, которые были переданы в подкомиссию из профильных федеральных органов власти и не были рассмотрены, говорит партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Алиса Мелконян. По словам Ирины Кочеровой, речь идет о десятках сделок, которые прошли так называемое предварительное рассмотрение профильными министерствами и ожидают вынесения решения по ним на заседании подкомиссии. В то же время процедура получения разрешения в целом всегда предусматривала наличие очереди на рассмотрение заявления подкомиссией, отмечает она, а внутренние правила, касающиеся числа сделок, рассматриваемых на одном заседании, и самой частоты проведения таких заседаний постоянно менялись. Число сделок, ожидающих одобрения подкомиссии, — не меньше двухсот, утверждает источник Forbes.
Учитывая ужесточение условий сделок, возможно, по многим из них стороны вновь уйдут в переговоры — в том числе по тем, заявления по которым ранее уже были поданы на согласование, говорит Алиса Мелконян из Kept. «Очевидно, что любые изменения размеров обязательного дисконта и добровольных отчислений в бюджет требуют от сторон, находящихся в переговорном процессе, дополнительного анализа как в контексте экономических параметров сделки, так и вариантов ее структурирования», — говорит советник юрфирмы МЭФ LEGAL Александра Амбрасовская.
Масштаб сделок по продаже российских активов иностранцами в 2024-м по сравнению с прошлым годом сократился. Если в 2023 году, по данным AK&M, было заключено 97 сделок на $11,94 млрд, то за первое полугодие этого года — 34 сделки на 1,89 млрд. При этом поступления в бюджет в 2024 году от сделок по выкупу активов у иностранцев уже в августе превысили планируемые на весь год доходы от них в 66 раз, достигнув 140 млрд рублей.
Ужесточение условий выхода иностранцев — очевидное препятствие для реализации сделок в случае, если иностранная компания хочет получить приемлемые деньги за актив, говорит партнер налоговой практики BGP Litigation Павел Кондуков. Теперь иностранец сможет получить лишь 5−40% от стоимости своего бизнеса, в зависимости от договоренности по оплате добровольного взноса в бюджет (будет его оплачивать зарубежная компания или российский покупатель). Также следует помнить о налоге у источника в размере 20%, если продаются доли (акции) в капитале общества, активы которого более чем на 50% представлены недвижимым имуществом, добавил он.
По мнению Кондукова, изменения могут притормозить или остановить выход иностранных компаний из России. Но все будет зависеть от того, готова ли иностранная компания понести столь высокие финансовые издержки при продаже. В то же время головные зарубежные организации смогут использовать это обстоятельство в качестве дополнительного аргумента для обоснования того, почему их бизнес все еще не вышел из России, рассуждает эксперт.