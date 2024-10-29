Сделки по продаже активов иностранцев начали останавливать из-за ужесточения правил

При этом с весны 2024 года подкомиссия минимизировала выдачу разрешений на такие сделки, говорят источники Forbes. Это может быть связано, в частности, с согласованием условий добровольного взноса в бюджет, размер которого обсуждался в диапазоне от 15% до 40%, говорит один из собеседников Forbes. По словам юриста практики корпоративного права компании CLS Ирины Кочеровой, вопрос об изменении существующих условий выхода иностранных участников из российского бизнеса был на внутреннем обсуждении у подкомиссии как минимум с лета, причем «изначально рассматривались условия еще более обременяющие, чем утвержденные правила». Еще одна возможная причина, по которой число выдач разрешений было минимизировано, — утверждение нового состава правительства весной этого года и смена представителя администрации президента в подкомиссии (выполнявший эти функции Владимир Симоненко, руководивший экспертным управлением АП, в июне возглавил управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета), продолжает источник Forbes. А в середине октября покинул Минэкономразвития замглавы ведомства Илья Торосов, который представлял министерство в подкомиссии, — по словам собеседника Forbes, теперь там ожидают назначения нового представителя Минэка.