Топ-5 банков с самыми высокими ставками по вкладам

Банки МКБ, ПСБ, ВТБ и «Абсолют Банк» оперативно отреагировали на решение по ставке, увеличив доходность вкладов и накопительных счетов для своих клиентов.
«Московский кредитный банк» (МКБ) повысил максимальную ставку до 24% при условии ежемесячных расходов по карте в размере не менее 10 тысяч рублей. Для накопительных счетов ставка осталась на уровне 20,5%.
Максимальная ставка по депозиту на полгода в ВТБ составит 22% годовых, а доходность на сроки 3 и 12 месяцев для всех клиентов — 21%.
«Абсолют Банк» с 29 октября планирует повышение ставок по вкладам на сроки от трех месяцев до одного года. Новые клиенты смогут разместить средства на полгода под 22% годовых, на три месяца под 21,5%, на девять месяцев — 20,5%, а на целый год — под 18,5%.
Банк ПСБ с 28 октября добавил в линейку вклад «Формула дохода» с доходностью до 25% годовых в первые 50 дней. Также банк увеличил ставки для физических лиц по другим вкладам до 21,6%, а с 1 ноября планирует повышение доходности по накопительным счетам до 23%. Средний прирост составил 2% годовых, что соответствует изменению ключевой ставки Центробанка.
«Почта Банк» еще до решения ЦБ повысил ставки по депозитам до 21%, заявив, что дальнейшие изменения зависят от инфляционных ожиданий и рыночной ситуации.
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