Топ-5 банков с самыми высокими ставками по вкладам

«Абсолют Банк» с 29 октября планирует повышение ставок по вкладам на сроки от трех месяцев до одного года. Новые клиенты смогут разместить средства на полгода под 22% годовых, на три месяца под 21,5%, на девять месяцев — 20,5%, а на целый год — под 18,5%.