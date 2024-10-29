Российская «дочка» Auchan регистрирует новый товарный знак

«Уже несколько лет ходят слухи о продаже АШАН Ритейл Россия и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ АШАН был одинаковым: “Мы не комментируем слухи”. И на этот раз, когда АШАН Ритейл Россия продолжает работать на российском рынке на благо местного населения, появилась новая информация. Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке».