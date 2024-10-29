Российская «дочка» Auchan регистрирует новый товарный знак

Этот логотип не будет основным для «Ашана» — в заявке указано, что его используют для продвижения собственной линейки косметики, гигиенты, детских и других товаров.
На прошлой неделе французский журнал La Lettre объявил о решении компании Auchan покинуть российский рынок. По информации издания, сеть гипермаркетов также планируется закрыть в Венгрии. В то же время газета Le Figaro сообщила о наличии двух потенциальных покупателей для бизнеса Auchan в России, однако не раскрыла их имен. Причиной ухода компании издание назвало «ухудшение местных условий для работы».
Представители «Ашан Ритейл Россия» в своем телеграм-канале опубликовали официальный комментарий пресс-службы компании:
«Уже несколько лет ходят слухи о продаже АШАН Ритейл Россия и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ АШАН был одинаковым: “Мы не комментируем слухи”. И на этот раз, когда АШАН Ритейл Россия продолжает работать на российском рынке на благо местного населения, появилась новая информация. Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».