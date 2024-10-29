Россияне стали намного чаще покупать квартиры на этапе котлована

В настоящее время в «старой» Москве продается 13,06 тыс. квартир и апартаментов на этапе котлована. Это 24,7% от общего предложения новых квартир. В июле — сентябре россияне купили 4139 квартир и апартаментов на начальном этапе строительства (31,7% сделок по покупке строящегося жилья). Об этом говорится в исследовании компаний «Метриум» и Regions Development (есть у «Газеты.Ru»).