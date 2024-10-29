Россиянам рассказали о ценах на недвижимость в начале 2025 года

В конце этого года рост будет менее выраженным, полагает эксперт. Сдерживающими факторами, по ее словам, послужат высокие ипотечные ставки и новая инициатива по увеличению первоначального взноса до 50 процентов. В таких условиях многие предпочтут выжидать и отложить покупку как минимум до следующего года, что сформирует довольно большой пласт отложенного спроса, который будет реализован в середине-конце следующего года, убеждена Земцова.
Кроме того, средние цены на новостройки в конце года будут несколько «размазаны» за счет увеличивающегося акционного предложения в преддверии новогодних праздников, сказала собеседница «Ленты.ру». По ее мнению, скидки по некоторым комплексам будут доходить до 30 процентов, но в пул акционных предложений попадут наименее ликвидные лоты.
«В целом же по рынку базовые цены до конца года вырастут в среднем на 5−10 процентов в зависимости от комплекса и стадии готовности. В меньшей степени подорожают новостройки комфорт и эконом-класса, до 5 процентов. Рост цен будет несколько сдерживать снижение продаж из-за неподъемной для заемщиков ипотеки. В бизнес-классе и премиальном сегменте рост цен будет до 10−12 процентов. Здесь спрос как раз, наоборот, активизировался с началом бизнес-сезона в сентябре, а сами сегменты мало зависят от ипотеки: в бизнес-классе на ее долю приходится не более 30 процентов сделок, в премиальном — всего 2», — рассказала эксперт.
Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал тем, кто мечтает о приобретении жилья, но не располагает необходимой для этого суммой, занять выжидательную позицию, так как ставки по ипотеке стали фактически запретительными.