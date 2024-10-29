Россиянам рассказали о ценах на недвижимость в начале 2025 года

«В целом же по рынку базовые цены до конца года вырастут в среднем на 5−10 процентов в зависимости от комплекса и стадии готовности. В меньшей степени подорожают новостройки комфорт и эконом-класса, до 5 процентов. Рост цен будет несколько сдерживать снижение продаж из-за неподъемной для заемщиков ипотеки. В бизнес-классе и премиальном сегменте рост цен будет до 10−12 процентов. Здесь спрос как раз, наоборот, активизировался с началом бизнес-сезона в сентябре, а сами сегменты мало зависят от ипотеки: в бизнес-классе на ее долю приходится не более 30 процентов сделок, в премиальном — всего 2», — рассказала эксперт.