Решетников: экономика РФ продолжает расти темпами выше мировых

«Танзания — это одна из наиболее динамично развивающихся стран континента с устойчиво растущей экономикой. Растущая экономика — это всегда про новые возможности. Чтобы больше покупать и продавать, и вместе создавать. Россия к этому готова, — сказал он. — Наша экономика остается устойчивой к внешним вызовам и продолжает расти темпами выше мировых».