Решетников: экономика РФ продолжает расти темпами выше мировых

«Танзания — это одна из наиболее динамично развивающихся стран континента с устойчиво растущей экономикой. Растущая экономика — это всегда про новые возможности. Чтобы больше покупать и продавать, и вместе создавать. Россия к этому готова, — сказал он. — Наша экономика остается устойчивой к внешним вызовам и продолжает расти темпами выше мировых».
Он отметил, что предприятия России и Танзании заинтересованы в совместных проектах, в выходе на новые рынки, а также делиться опытом и компетенциями, передавать технологии.