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Решетников: экономика РФ продолжает расти темпами выше мировых

ДАР-ЭС-САЛАМ /Танзания/, 29 октября. /ТАСС/. Российская экономика остается устойчивой к внешним вызовам и продолжает расти. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на открытии бизнес-форума Россия-Танзания.

Источник: РИА "Новости"

«Танзания — это одна из наиболее динамично развивающихся стран континента с устойчиво растущей экономикой. Растущая экономика — это всегда про новые возможности. Чтобы больше покупать и продавать, и вместе создавать. Россия к этому готова, — сказал он. — Наша экономика остается устойчивой к внешним вызовам и продолжает расти темпами выше мировых».

Он отметил, что предприятия России и Танзании заинтересованы в совместных проектах, в выходе на новые рынки, а также делиться опытом и компетенциями, передавать технологии.