Путин утвердил МРОТ на 2025 год в размере 22 440 рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2025 году составит 22 440 рублей. Соответствующий документ опубликован.
В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля. Таким образом, с 1 января он вырастет на 16,6%. Это повлечет увеличение заработной платы около 4,2 млн работников.
Повышение МРОТ является одной из национальных целей развития РФ до 2030 года. «Майским указом» Путин закрепил, что МРОТ должен расти опережающими темпами и достичь не менее 35 тыс. рублей в месяц к 2030 году.