Прибыль одной из крупнейших нефтяных компаний в мире обрушилась

В третьем квартале 2024 года прибыль компании снизилась на 30 процентов, до 2,3 миллиарда долларов. Причиной называют снижение рентабельности нефтепереработки и результатов торговли нефтью. При этом добыча нефти и газа BP выросла на три процента год к году и составила 2,38 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.