Переплату по ипотеке под 25% годовых оценили в 24 млн рублей

Он отметил, что под такой процент на три года с каждого миллиона нужно будет ежемесячно платить около 40 тысяч рублей, при сроке на пять лет — более 29 тысяч, на десять лет — порядка 23 тысяч, от 15 до 20 лет — свыше 21 тысячи, а на 20−30 лет — около 21 тысячи рублей.
Таким образом, отметил финансист, за весь срок кредитования сумма уплаченных процентов с каждого миллиона рублей при трехлетнем кредите превысит 430 тысяч рублей, в 15 лет — 2,8 миллиона рублей, в 20 лет — больше четырех миллионов, в 25 лет — порядка 5,3 миллионов, а в 30 лет — 6,5 миллионов рублей.
«Таким образом, при средней сумме ипотечного кредита в 3,6 миллиона рублей сроком на 30 лет переплата составит 24 миллиона рублей», — сообщил Игорь Балынин.
По мнению экономиста, в ближайшее время рыночная ипотека достигнет ставки в 30% годовых. В таком случае при средней сумме кредита в 3,7 миллиона рублей на 30 лет переплата составит порядка 30 миллионов.
По словам финансиста, на практике сумма переплаты окажется еще больше, поскольку жилье необходимо страховать в соответствии с федеральным законом «Об ипотеке». Эксперт подчеркнул, что страхование жизни и здоровья не является обязательным, но без него банки могут увеличить ставку по кредиту.
«Эти платежи тоже нужно учитывать при планировании своих расходов на обслуживание ипотечных обязательств», — заключил эксперт.
Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что возобновление программы массовой льготной ипотеки в России под 8% нецелесообразно. По ее словам, стало тяжелее приобретать недвижимость даже по льготной ставке из-за резкого роста цен на квартиры.