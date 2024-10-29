Переплату по ипотеке под 25% годовых оценили в 24 млн рублей

Он отметил, что под такой процент на три года с каждого миллиона нужно будет ежемесячно платить около 40 тысяч рублей, при сроке на пять лет — более 29 тысяч, на десять лет — порядка 23 тысяч, от 15 до 20 лет — свыше 21 тысячи, а на 20−30 лет — около 21 тысячи рублей.