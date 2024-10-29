Откройте, полисия. Страховые компании готовятся к рекордной прибыли

Резкий рост страхования жизни страховщики объясняют высокими темпами прироста продаж полисов накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ). Из данных ВСС следует, что по итогам первого полугодия 2024 года объем премий в ИСЖ увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 82%, до 146 млрд руб. Премии по НСЖ выросли на 95%, до 292 млрд руб. Рынок автострахования поддерживает рост продаж новых автомобилей, поскольку это сильно влияет на объем собранной премии — эти авто чаще страхуются (доля каско составляет около 90%). По оценкам экспертов, в настоящее время девять из десяти автомобилей в рознице продаются с кредитом и каждый застрахован по каско. По данным Минпромторга, за девять месяцев 2024 года продано 1,145 млн новых автомобилей (см. «Ъ» от 2 октября). При этом ожидания по итогам года оцениваются в 1,6 млн шт.