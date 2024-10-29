Названы регионы, лидирующие по площади покупаемых домов

«Далее в сегменте частных домов идут Иркутская область (около 170 квадратных метров), Забайкальский край (около 165 квадратных метров), Москва и Ленинградская область (150 квадратных метров), Костромская и Владимирская области (до 150 квадратных метров), Ярославская, Кемеровская и Республика Бурятия (140 квадратных метров)», — говорится в сообщении.