Названы регионы, лидирующие по площади покупаемых домов

«Далее в сегменте частных домов идут Иркутская область (около 170 квадратных метров), Забайкальский край (около 165 квадратных метров), Москва и Ленинградская область (150 квадратных метров), Костромская и Владимирская области (до 150 квадратных метров), Ярославская, Кемеровская и Республика Бурятия (140 квадратных метров)», — говорится в сообщении.
В сегменте же многоквартирных домов, по данным банка, лидирует Мурманская область со средней площадью покупаемой в ипотеку квартиры около 80 квадратных метров.
Среди регионов с наиболее просторными квартирами банк также выделил Кабардино-Балкарию и Смоленскую область (70 квадратных метров), Карелию и Северную Осетию (около 65 квадратных метров), Марий Эл, Мордовию, Новгородскую, Орловскую области и Ставропольский край (60 квадратных метров).