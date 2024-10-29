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Названы регионы, лидирующие по площади покупаемых домов

МОСКВА, 29 окт — РИА Недвижимость. Чувашия лидирует по площади приобретаемых в ипотеку частных домов: средняя площадь в ипотечных проектах ИЖС в республике составляет около 200 квадратных метров, сообщил банк «Дом.РФ», проанализировав выбор площади жилья в ипотечных сделках 2024 года.

Источник: Freepik

«Далее в сегменте частных домов идут Иркутская область (около 170 квадратных метров), Забайкальский край (около 165 квадратных метров), Москва и Ленинградская область (150 квадратных метров), Костромская и Владимирская области (до 150 квадратных метров), Ярославская, Кемеровская и Республика Бурятия (140 квадратных метров)», — говорится в сообщении.

В сегменте же многоквартирных домов, по данным банка, лидирует Мурманская область со средней площадью покупаемой в ипотеку квартиры около 80 квадратных метров.

Среди регионов с наиболее просторными квартирами банк также выделил Кабардино-Балкарию и Смоленскую область (70 квадратных метров), Карелию и Северную Осетию (около 65 квадратных метров), Марий Эл, Мордовию, Новгородскую, Орловскую области и Ставропольский край (60 квадратных метров).