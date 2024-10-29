Названы организации, которые кибермошенники начали грабить вместо банков

«В этом деле преуспевают северокорейские преступные группировки, однако громких инцидентов, как, например, ограбление бангладешского банка в 2016 году (имеется в виду кибервзлом ЦБ Бангладеша, когда было украдено $81 млн), давно не фиксируется. Кибервзломы банков фиксируются, но успешность этих атак значительно снизилась. За последние 2−3 года банки сделали кибербезопасность приоритетом № 1 в своей деятельности, туда были направлены огромные денежные вливания, поэтому сейчас мошенники ринулись грабить криптобиржи, которые в данный момент защищены слабее», — рассказал Ложкин.
По его словам, уровень защищенности банков сильно вырос, однако в будущем злоумышленники усовершенствуют свои инструменты и продолжат искать уязвимости в защите финансовых организаций.
«Ведь всегда в процессах “противостояния щита и меча” есть волны. Вполне вероятно, что в обозримой перспективе мы опять увидим, как “броня” банков в разных странах будет повержена, а криптобиржи, наоборот, укрепятся», — заявил эксперт.
Подробнее о самых сложных целевых атаках, а также о применении кибероружия и будущих интернет-войнах эксперт рассказал в интервью «Газете.Ru».