Названы организации, которые кибермошенники начали грабить вместо банков

«В этом деле преуспевают северокорейские преступные группировки, однако громких инцидентов, как, например, ограбление бангладешского банка в 2016 году (имеется в виду кибервзлом ЦБ Бангладеша, когда было украдено $81 млн), давно не фиксируется. Кибервзломы банков фиксируются, но успешность этих атак значительно снизилась. За последние 2−3 года банки сделали кибербезопасность приоритетом № 1 в своей деятельности, туда были направлены огромные денежные вливания, поэтому сейчас мошенники ринулись грабить криптобиржи, которые в данный момент защищены слабее», — рассказал Ложкин.