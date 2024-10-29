Монетный двор Аргентины прекратит печатать деньги

«Сообщаем, что Центральный Банк Республики Аргентина донес до нас решение расторгнуть с Монетным двором текущие контракты на номиналы в 1000 и 2000 песо», — говорится в письме ведомства, обращенному к персоналу.
Добавляется, что выпуск банкнот должен прекратиться в течение 22 часов с момента получения распоряжения. Кроме того, сотрудники Монетного двора, задействованные в печатании вышеуказанных купюр, получают право "использовать все дни отдыха, имеющиеся в наличии.
Как отметили La Nacion в ЦБ Аргентины, были расторгнуты контракты 2021, 2022 и 2023 годов. Отмечается, что расторжение было частичным, так как часть соглашения на банкноты в 2000 песо будет выполнена.
Издание добавляет, что Монетный двор сообщал о задержках сроков производства, когда ЦБ передал авансом 45% платежей по контрактам. К тому же, в ведомстве подчеркивали, что стоимость выпуска тысячных купюр в два раза выше, чем банкнот в 20 000 песо.
«Банкноты, печать которых прекратится, не нужны. Сегодня система уже достаточно снабжена ими и нужны купюры большего номинала», — рассказали La Nacion источники.
Кроме того, подчеркивает издание, Центробанк Аргентины недавно организовал тендер, который выявил два факта. Во-первых, в мире множество компаний, которые могут предоставить стране банкноты. Так, тендер, на котором были представлены фирмы из разный стран, в том числе Великобритании, Бразилии, США, выиграла китайская компания.
Во-вторых, производство аргентинских денег в иностранных компаниях, даже самых дорогих, дешевле, чем в самой Аргентине.
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