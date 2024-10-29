Монетный двор Аргентины прекратит печатать деньги

Кроме того, подчеркивает издание, Центробанк Аргентины недавно организовал тендер, который выявил два факта. Во-первых, в мире множество компаний, которые могут предоставить стране банкноты. Так, тендер, на котором были представлены фирмы из разный стран, в том числе Великобритании, Бразилии, США, выиграла китайская компания.