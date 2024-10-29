Курс биткоина впервые с 8 апреля превысил $72 тысяч

Порог в $70 тыс. криптовалюта преодолела в ночь на 29 октября, после чего продолжала расти. За сутки стоимость биткоина увеличилась почти на 6%. Теперь курс криптовалюты близка к историческому максимуму, достигнутому в марте. Тогда биткоин подорожал почти до $74 тыс. С начала месяца курс биткоина вырос почти на 12%.