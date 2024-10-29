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Курс биткоина впервые с 8 апреля превысил $72 тысяч

В ходе сегодняшних торгов стоимость биткоина превысила $72 тыс. На 20:52 мск биткоин торговался по $72,7 тыс., следует из данных площадки Binance. С начала года биткойн прибавил в цене минимум 40%.

Источник: Reuters

Порог в $70 тыс. криптовалюта преодолела в ночь на 29 октября, после чего продолжала расти. За сутки стоимость биткоина увеличилась почти на 6%. Теперь курс криптовалюты близка к историческому максимуму, достигнутому в марте. Тогда биткоин подорожал почти до $74 тыс. С начала месяца курс биткоина вырос почти на 12%.

Курс криптовалюты растет на фоне регуляторных послаблений, принятых в январе Комиссией по ценным бумагам и биржам США: она одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткойн. После этого крупнейшие инвесторы смогли легально покупать криптовалюту.