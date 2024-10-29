Казна отворачивается от добра. Минфин просит права не принимать в нее негодное имущество

Для этого обращения должны будут поступать в электронной форме через межведомственный портал вместе с документами, включая заключения о состоянии объекта и предложения по его дальнейшему закреплению или возможному отчуждению. Росимущество будет обязано проверить состояние активов и принять меры для их принятия в казну, передать другому правообладателю или признать негодным. Все обращения ведомство должно обработать в срок до 30 дней с момента их поступления, что делает процесс более оперативным. Получит агентство (и его территориальные органы) и право вернуть заявление, если правообладатель подал неполный комплект документов, не выполнил предписания по устранению нарушений, а также если на имущество наложен арест или нет предложения о закреплении имущества за другим правообладателем.