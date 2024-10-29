Каким будет курс рубля 30 октября 2024: прогноз эксперта

Поддержку рынку оказал рост цен на сырьевые товары, в том числе нефть. Планка в $70 за баррель Brent устояла, в ближайшей перспективе рынки продолжат наблюдать за ситуацией на Ближнем Востоке, где риторика стран остается воинствующей.
В целом, сентимент на нашем рынке остается сдержанным, в основном на фоне резкого подъема Центробанком ключевой ставки до 21%, а также неопределенности вокруг дальнейшей траектории ставки и продолжительности периода жестких денежно-кредитных условий.
В США октябрьский индекс доверия потребителей CB вышел лучше ожиданий, достигнув максимума с начала года. А вот число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в сентябре заметно не добрало до прогнозных уровней.
В середине недели ожидается ряд важных статпубликаций, в частности предварительные квартальные оценки ВВП еврозоны и США, а также изменение за октябрь числа американцев, занятых в несельскохозяйственном секторе (от ADP). Квартальную финотчетность в среду представят Microsoft, Eli Lilly, Caterpillar, Booking. На российском рынке РусГидро и Европлан опубликуют финрезультаты по РСБУ за 3 квартал.
Если цены на нефть продолжат восстановление, а рубль не будет укрепляться, вероятно плавное движение в сторону ближайшей цели — 2650 п. по индексу Мосбиржи. Прогноз на 30 октября — 2550−2650 п.
Рубль во вторник пытался отыграть потери, юань на Мосбирже отступал к 13,56 ₽ Официальный курс рубля к доллару на завтра практически не изменился. Пауза в ослаблении рубля может быть связана с коррекцией инвалют после импульса роста. Базово сохраняется негативная картина для рубля. Спрос на инвалюту повышается, в том числе на фоне постепенной активизации сезонного спроса на импорт в конце года, при этом бюджетные расходы велики, а сырьевые цены и геополитика — неустойчивы. От большей слабости рубль ограждают жесткий курс ДКП, ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила, меры валютного контроля. В среду ожидаем юань в пределах 13,5−13,8 ₽, доллар — на уровне 96−98.
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