Каким будет курс рубля 30 октября 2024: прогноз эксперта

Рубль во вторник пытался отыграть потери, юань на Мосбирже отступал к 13,56 ₽ Официальный курс рубля к доллару на завтра практически не изменился. Пауза в ослаблении рубля может быть связана с коррекцией инвалют после импульса роста. Базово сохраняется негативная картина для рубля. Спрос на инвалюту повышается, в том числе на фоне постепенной активизации сезонного спроса на импорт в конце года, при этом бюджетные расходы велики, а сырьевые цены и геополитика — неустойчивы. От большей слабости рубль ограждают жесткий курс ДКП, ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила, меры валютного контроля. В среду ожидаем юань в пределах 13,5−13,8 ₽, доллар — на уровне 96−98.