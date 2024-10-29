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Кабмин выделил 360 млн рублей на строительство и ремонт региональных автодорог

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 360 млн рублей Татарстану и Архангельской области на строительство и ремонт важных для регионов автодорог. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Источник: ГАИ по Омской области

«За счет федерального финансирования в Республике Татарстан до конца 2024 года планируется в полном объеме завершить строительство подъездной автодороги к международному аэропорту Казань», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В пресс-службе кабмина также указали, что в Архангельской области выделенные средства позволят продолжить капитальный ремонт участка автодороги Карпогоры — Сосновка — Нюхча — граница с Республикой Коми с подъездом к деревне Шардонемь в Пинежском районе. Планируется, что к концу 2024 года готовность объекта должна составить 60%.

Эти дорожные работы — один из этапов государственной программы «Развитие транспортной системы».