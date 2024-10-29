Кабмин выделил 360 млн рублей на строительство и ремонт региональных автодорог

В пресс-службе кабмина также указали, что в Архангельской области выделенные средства позволят продолжить капитальный ремонт участка автодороги Карпогоры — Сосновка — Нюхча — граница с Республикой Коми с подъездом к деревне Шардонемь в Пинежском районе. Планируется, что к концу 2024 года готовность объекта должна составить 60%.