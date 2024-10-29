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IT-эксперт раскрыл, кого «озолотят» геймеры из России

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, IT-эксперт Александр Горбаченко в интервью NEWS.ru выразил мнение, что геймеры из России могут стать «золотой жилой» для рекламодателей. Как подчеркнул эксперт, число пользователей видеоигр в мире составляет около 3,3 млрд человек, в РФ — 30−60 млн.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

«Рекламодатель, пришедший на площадку игры, получает уникальную возможность вступить в максимально открытую прямую маркетинговую и рекламную коммуникацию с довольно многочисленной, хорошо структурированной и изученной аудиторией. Это обеспечивает довольно высокую степень конверсии и оптимальной стоимости единичного контакта», — уточнил Александр Горбаченко.

По словам эксперта, быстрое и прямое взаимодействие с аудиторией ускоряет процесс принятия решения о покупке. Как отметил директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, возможности кастомизации в играх чрезвычайно велики, что позволяет адаптировать их под нужды каждого отдельного геймера.

Александр Горбаченко уточнил, что около 55% россиян от 12 до 64 лет играют на компьютере чаще раза в неделю. Эксперт отметил, что жители России в 2023 году потратили на игры 161 млрд рублей, а покупки внутри игр превысили траты на геймерское программное обеспечение.

«Большие возможности дают также интеграции в киберспортивные мероприятия и стримы. В целом у киберспортивных стриминговых платформ и видеоигровых площадок огромный маркетинговый потенциал», — подвел итоги эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».