IT-эксперт раскрыл, кого «озолотят» геймеры из России

Александр Горбаченко уточнил, что около 55% россиян от 12 до 64 лет играют на компьютере чаще раза в неделю. Эксперт отметил, что жители России в 2023 году потратили на игры 161 млрд рублей, а покупки внутри игр превысили траты на геймерское программное обеспечение.