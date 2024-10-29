Иран запланировал увеличение расходов на военные нужды на 200%

«В проекте бюджета, который должен покрывать все расходы страны, позаботились и о том, чтобы удовлетворить оборонные потребности страны. В связи с этим мы засвидетельствовали значительное увеличение военного бюджета — на 200%», — сказала Мохаджерани на пресс-конференции. Прямую трансляцию вел телеканал IRIB.