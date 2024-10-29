Главе ЦБ Набиуллиной исполнился 61 год. Почему она перестала носить броши

"Мы не ожидаем, что введение цифрового рубля будет сопровождаться каким-то значимым оттоком средств со счетов в банках. Почему? Во-первых, потому что мы не будем начислять проценты на те остатки, которые люди держат на цифровых счетах. Банки обычно на те средства, которые люди, бизнес держат у них на счетах, начисляют проценты. Потому что мы считаем, что цифровой рубль — это прежде всего именно средство для осуществления расчетов, платежное средство, а не средство сбережения. И это позволит избежать конкуренции цифрового рубля со средствами на банковских счетах.