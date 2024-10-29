Главе ЦБ Набиуллиной исполнился 61 год. Почему она перестала носить броши

Набиуллина известна традицией носить броши во время пресс-конференций. Каждый раз экономисты, журналисты и представители бизнеса искали в этом невербальные знаки, при помощи которых глава ЦБ якобы сообщала о текущей ситуации в экономике. РБК Life собрал самые яркие появления Эльвиры Набиуллиной и выяснил, почему она отказалась от любимых украшений.
При подготовке материала использованы публикации РБК, Центрального банка России (1, 2), «Познер Online».
О выборе профессии.
«Я не могу сказать, что меня влекла экономика. Скорее всего, я не знала, что такое экономика. Меня влекло неизвестное. Когда я приехала в Москву, пришла в приемную комиссию, прочитала весь список факультетов… Все остальное было известно, а экономика… Тогда не было обществознания в школе, сейчас оно есть. И экономика — это было неизвестное для меня».
О своих качествах.
— Главное ваше качество?
— Занудство.
— Главный ваш недостаток?
— Иногда излишняя нетерпимость к слабостям других людей.
— Какого таланта вам недостает?
— Лучше убеждать в правильности своих действий.
Про инфляцию.
«На самом деле инфляция, безусловно, важна для граждан. Потому что они зарабатывают, и важно, чтобы зарплата их не обесценилась. Это абсолютно социально важный момент. Но это важно для экономики. Еще раз: инвестиции, длинные деньги невозможны в условиях высокой инфляции. А нашей экономике нужны, что называется, длинные деньги, нам нужны инвестиции, нам нужно обновить наше производство. И ЦБ здесь может выполнить эту задачу. Мы так можем поддерживать экономический рост, чтобы была низкая инфляция».
О заемщиках.
«Казалось бы, это парадокс, но, действительно, в жизни люди берут кредиты и от плохой жизни, от безысходности — не хватает доходов, и от хорошей жизни — оттого, что за счет будущих доходов, в которых они уверены, они могут профинансировать улучшение жизни сейчас. Кто берет кредиты? Всегда оптимисты».
Про цифровой рубль.
"Мы не ожидаем, что введение цифрового рубля будет сопровождаться каким-то значимым оттоком средств со счетов в банках. Почему? Во-первых, потому что мы не будем начислять проценты на те остатки, которые люди держат на цифровых счетах. Банки обычно на те средства, которые люди, бизнес держат у них на счетах, начисляют проценты. Потому что мы считаем, что цифровой рубль — это прежде всего именно средство для осуществления расчетов, платежное средство, а не средство сбережения. И это позволит избежать конкуренции цифрового рубля со средствами на банковских счетах.
Мы также планируем установить месячные лимиты на те суммы, которые люди могут переводить со своих безналичных счетов в банках на цифровые кошельки. Если человек при этом несколько месяцев накапливает, то всю сумму он сможет бесплатно переводить. Мы сейчас обсуждаем сумму 300 тыс. руб. — это именно лимит для переводов с безналичных на цифровые кошельки.
В то же время мы считаем, что введение цифрового рубля положительно скажется на развитии финансового сектора и прежде всего — на повышении доступности финансовых сервисов для наших граждан, для бизнеса. Конкуренция между банками усилится, и это будет стимулировать банки, наоборот, предлагать более привлекательные для людей условия: будут начислять проценты на текущие счета, будут снижать барьеры для переводов, потому что у людей будет альтернатива в виде цифрового рубля".
О росте цен осенью 2024 года.
"В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились, в значительной степени — в устойчивой части. Один из ее показателей, базовая инфляция, превысил 9%.
Инфляционные ожидания заметно возросли. У населения они достигли максимальных значений за год. Ценовые ожидания бизнеса также увеличились, особенно у предприятий розничной торговли. Это еще один индикатор повышенного ценового давления со стороны спроса.
В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах (он составляет 4,6%), это окажет заметное влияние на инфляцию.
Кроме того, важным проинфляционным фактором является повышение тарифов ЖКХ и железнодорожных перевозок значительно бо́льшими темпами, чем 4%. Это еще один аргумент в пользу дополнительной жесткости денежно-кредитной политики. С учетом наших решений инфляция в следующем году составит 4,5−5,0%. В дальнейшем жесткая денежно-кредитная политика должна обеспечить устойчивый процесс дезинфляции и возвращение темпов роста цен к 4%".
О решении перестать носить броши.
Традиционно Набиуллина надевала украшения на пресс-конференции по итогам заседаний, где принимались решения по ставке. Они воспринимались как отдельные сигналы по экономической ситуации в стране. Например, 20 марта 2020 года на брифинг по ситуации с падающим российским рублем глава ЦБ выбрала брошь в форме неваляшки. Совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. А 11 июня 2021-го Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%. Тогда Набиуллина приколола брошь в виде леопарда. Он мог означать, что ЦБ готовится к ужесточению политики, как животное к прыжку.
В интервью RTVI Набиуллина объясняла, что броши, которые она надевала на пресс-конференции, передавали понимание регулятора ситуации в экономике.
«Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — сказала глава ЦБ.
Неваляшка, по ее словам, была отсылкой к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии и рекламой нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой. Брошку с аистом в феврале на первое заседание в году надела случайно. При этом добавила, что каждый раз думает о смысле надеваемой брошки, но его интерпретируют шире.
Однако во второй половине февраля 2022 года традиция прервалась. Глава Центробанка заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши после заседаний по ключевой ставке.
«Что касается брошек, я пока не вижу оснований снова к ним прибегать», — отметила она.
Впервые глава Банка России появилась без броши, выступая с заявлением по итогам заседания ЦБ 28 февраля, тогда было решено повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20% годовых.