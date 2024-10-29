Экспорт российского угля снизился на 10% по итогам девяти месяцев

Экспортные поставки угля из портов юга и северо-запада России продолжают сокращаться. В южных портах страны зафиксировано значительное падение объемов на 56%, где совокупный объем составил всего 10 миллионов тонн. Порты северо-запада показали снижение экспорта на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 38 миллионов тонн.