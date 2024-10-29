Экспорт российского угля снизился на 10% по итогам девяти месяцев

Экспортные поставки угля из портов юга и северо-запада России продолжают сокращаться. В южных портах страны зафиксировано значительное падение объемов на 56%, где совокупный объем составил всего 10 миллионов тонн. Порты северо-запада показали снижение экспорта на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 38 миллионов тонн.
Ведущим направлением экспорта угля остаются порты Дальнего Востока, где с января по сентябрь было экспортировано 83 миллиона тонн — лишь на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что свидетельствует о стабильности данного региона.
Снижение объемов экспорта угля связано с рядом факторов, включая низкие цены на мировых рынках, возросшие расходы на логистику и ограниченные возможности транспортировки угля по железным дорогам.
Специалисты Центра конкурентных исследований (ЦЦИ) выражают пессимизм относительно перспектив улучшения ситуации до конца года, предсказывая сохранение текущих тенденций.
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