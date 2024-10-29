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Экспорт российского угля снизился на 10% по итогам девяти месяцев

По данным Центра ценовых индексов, с которыми ознакомились «Ведомости», экспорт угля из России за период с января по сентябрь 2024 года сократился до приблизительно 147 млн тонн.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Экспортные поставки угля из портов юга и северо-запада России продолжают сокращаться. В южных портах страны зафиксировано значительное падение объемов на 56%, где совокупный объем составил всего 10 миллионов тонн. Порты северо-запада показали снижение экспорта на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 38 миллионов тонн.

Ведущим направлением экспорта угля остаются порты Дальнего Востока, где с января по сентябрь было экспортировано 83 миллиона тонн — лишь на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что свидетельствует о стабильности данного региона.

Снижение объемов экспорта угля связано с рядом факторов, включая низкие цены на мировых рынках, возросшие расходы на логистику и ограниченные возможности транспортировки угля по железным дорогам.

Специалисты Центра конкурентных исследований (ЦЦИ) выражают пессимизм относительно перспектив улучшения ситуации до конца года, предсказывая сохранение текущих тенденций.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».