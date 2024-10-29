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Эксперт рассказал, как правильно выбрать проект будущего дома

Земельный участок выбран, можно приступать к выбору проекта будущего дома. Как правильно выбрать проект нового строения — рассказал Финансам Mail Георгий Прозоровский, руководитель подразделения ИЖС ДОМ.РФ.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash / CC0

Земельный участок выбран, можно приступать и к выбору проекта будущего дома.

Проект дома — это не просто набор схем помещений. Это инструкция по его строительству. Проект должен быть подробным, соответствовать вашим пожеланиям по части планировки и содержать несколько разделов:

1. Архитектурный. Включает поэтажные планы с точными размерами, план фасадов и их визуализацию.

2. Конструктивный. Содержит информацию о фундаменте, перекрытиях, стенах, кровле и других конструкциях.

3. Инженерный. Описывает системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Учитывает вход и выход коммуникаций из дома.

Проект дома может быть типовой или индивидуальный. У каждого варианта есть свои преимущества.

Типовой проект.

Многие строительные компании и архитектурные бюро имеют каталоги с типовыми проектами. Среди основных плюсов типовых проектов — зачастую более низкая стоимость и высокая скорость строительства, использование проверенных временем решений.

Индивидуальный проект.

Лучшее решение, если вы нуждаетесь в реализации большого количества нестандартных пожеланий или мечтаете об эксклюзивном дизайне. Такой план составляется с нуля, начиная с разработки системы коммуникаций, заканчивая наружной отделкой дома.

Ключевые решения по всем параметрам дома нужно принять на этапе выбора проекта. Во время строительства дома изменить какие-либо характеристики будет проблематично, а в ряде случаев совсем невозможно.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».