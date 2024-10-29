Дивиденды «Хэдхантера», IPO «Ламбумиз», индекс «Мосбиржи»: дайджест

«29 октября ожидаются поступления от ряда брокеров, которые аккумулируют заявки у себя и выставляют их ближе к закрытию книги. На сегодняшний день еще не все крупные инвесторы, намеревавшиеся принять участие в IPO, успели выставить свои заявки. По предварительным данным, объем таких заявок уже позволяет аккумулировать капитал, чтобы закрыть книгу по минимальной границе», — cказал источник.