Дивиденды «Хэдхантера», IPO «Ламбумиз», индекс «Мосбиржи»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи в понедельник, 28 октября, по итогам основной торговой сессии снизился на 3,21%, до 2575,06 пунктов. Долларовый индекс РТС в понедельник по итогам основной торговой сессии упал на 3,77%, до 834,31 пунктов.
В плюсе закрылись только акции «ИнтерРАО» (+0,27%).
«Российские индексы в начале новой недели продолжили отыгрывать пятничное решение Банка России, продолжая снижение. Подъем ключевой ставки в октябре до 21% и перспективы дальнейшего роста в декабре вынуждают инвесторов сокращать позиции в акциях, переоценивать облигации», — прокомментировал динамику торгов эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.
Несмотря на оптимизм, царящий на мировых рынках, российский рынок следовал только за негативными новостями, как внутренними, так и внешними. Из внешнего негатива на котировки российских «голубых фишек» повлиял обвал цен на нефть, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
«Дополнительный негатив принесло сообщение ЦБ о том, что инфляционные ожидания в РФ повысились с 12,5% до 13,4%. Для регулятора это еще один аргумент за дальнейшее ужесточение ДКП», — отметил аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов.
На фоне жесткой риторики ЦБ аналитики «ВТБ Мои инвестиции» видят риск снижения индекса Мосбиржи к отметке 2500 пунктов. Тем не менее, в качестве возможной поддержки для фондового рынка, по мнению экспертов, будет выступать частичный приток ликвидности от дивидендных выплат компаний с отсечкой в сентябре-декабре.
Спецдивиденды «Хэдхантера»
По итогам заседания 25 октября совет директоров компании «Хэдхантер» рекомендовал спецдивиденды в размере ₽907 на акцию. По цене закрытия торгов 28 октября такая выплата дает доходность в 22% — рекорд в истории компании.
Объявленные дивиденды оказались выше ожиданий рынка: в конце сентября компания прогнозировала потенциальный спецдивиденд в диапазоне от ₽640 до ₽700 на акцию.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 16 декабря. Собрание акционеров по вопросу выплат состоится 6 декабря.
Новость о дивидендах появилась уже после закрытия основной торговой сессии, а на вечерней сессии бумаги «Хэдхантера» не торгуются. Поэтому рынок начнет отыгрывать новость на торгах во вторник. «Ожидаем, что во вторник акции отреагируют ростом», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций».
Всего на дивиденды компания, как ожидается, направит около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021−2024 годов. Это соответствует верхней границе диапазона, установленного в дивидендной политике.
В дальнейшем, по заявлению руководства компании, «Хэдхантер» планирует выплачивать дивиденды на уровне 75% от годовой скорректированной чистой прибыли.
IPO «Ламбумиз»
29 октября — последний день сбора заявок на IPO производителя упаковки для молока «Ламбумиз».
Ценовой диапазон в рамках первичного публичного предложения на Мосбирже составляет ₽425−460 за акцию. Это соответствует рыночной стоимости компании в диапазоне от ₽8,018 млрд до ₽8,678 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
По состоянию на вечер понедельника, 28 октября, «Ламбумиз» собрал более 75% от минимально планируемого объема IPO, сообщил «РБК Инвестициям» источник, осведомленный о ходе сделки. Ранее компания указывала, что собирается привлечь в ходе размещения от ₽800 млн до ₽1 млрд.
«29 октября ожидаются поступления от ряда брокеров, которые аккумулируют заявки у себя и выставляют их ближе к закрытию книги. На сегодняшний день еще не все крупные инвесторы, намеревавшиеся принять участие в IPO, успели выставить свои заявки. По предварительным данным, объем таких заявок уже позволяет аккумулировать капитал, чтобы закрыть книгу по минимальной границе», — cказал источник.
Мосбиржа допустила к торгам акции «Ламбумиз» с 30 октября 2024 года. Бумаги компании будут включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, торговый код — LMBZ.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 9:00 мск по данным сервиса «Банки.ру» и информации на сайтах самих банков. Перед посещением обменного пункта лучше заранее позвонить в него, чтобы узнать актуальный курс и убедиться в наличии средств.
Самые дешевые наличные доллары:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96,1 продать — по ₽94;
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- банк «Металлург» (ст. м. «Профсоюзная»): купить доллары можно по ₽96,1, продать — по ₽94,8.
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Корпоративные события
«Яндекс»: финансовые результаты за третий квартал 2024 года.
«Юнипро»: отчетность по РСБУ за девять месяцев 2024 года.
«Газпром»: заседание совета директоров. В повестке вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и финансовый план на 2024 год.
«Ламбумиз»: последний день сбора заявок на IPO.
«Фармсинтез»: заседание совета дректоров. В повестке — вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
Другие важные события
США: торговый баланс, сентябрь — 15:30 мск.
США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20, август — 16:00 мск.
США: индекс потребительского доверия от Conference Board, октябрь — 17:00 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 575,06 (-3,21%).
Индекс РТС: 834,31 (-3,77%).
S&P 500: 5823,52 (+0,27%).
Dow Jones Industrial Average: 42 387,57 (+0,65%).
NASDAQ Composite: 18 567,19 (+0,26%).