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Дивиденды «Хэдхантера», IPO «Ламбумиз», индекс «Мосбиржи»: дайджест

«Хэдхантер» объявил спецдивиденды. Они превысили ожидания. Сегодня последний день сбора заявок на IPO «Ламбумиз». Индекс Мосбиржи потерял более 3% по итогам понедельника. Эксперты на исключают падения до 2500 пунктов.

Источник: Freepik

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи в понедельник, 28 октября, по итогам основной торговой сессии снизился на 3,21%, до 2575,06 пунктов. Долларовый индекс РТС в понедельник по итогам основной торговой сессии упал на 3,77%, до 834,31 пунктов.

Наибольшее снижение по итогам торгов в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 28 октября показали обыкновенные акции «Ростелекома» (-6,11%), акции «Газпрома» (-6,11%), привилегированные бумаги «Мечела» (-5,67%), обыкновенные акции «Татнефти» (-5,24%) и бумаги «Норникеля» (-5,17%).

В плюсе закрылись только акции «ИнтерРАО» (+0,27%).

«Российские индексы в начале новой недели продолжили отыгрывать пятничное решение Банка России, продолжая снижение. Подъем ключевой ставки в октябре до 21% и перспективы дальнейшего роста в декабре вынуждают инвесторов сокращать позиции в акциях, переоценивать облигации», — прокомментировал динамику торгов эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Несмотря на оптимизм, царящий на мировых рынках, российский рынок следовал только за негативными новостями, как внутренними, так и внешними. Из внешнего негатива на котировки российских «голубых фишек» повлиял обвал цен на нефть, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Дополнительный негатив принесло сообщение ЦБ о том, что инфляционные ожидания в РФ повысились с 12,5% до 13,4%. Для регулятора это еще один аргумент за дальнейшее ужесточение ДКП», — отметил аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов.

На фоне жесткой риторики ЦБ аналитики «ВТБ Мои инвестиции» видят риск снижения индекса Мосбиржи к отметке 2500 пунктов. Тем не менее, в качестве возможной поддержки для фондового рынка, по мнению экспертов, будет выступать частичный приток ликвидности от дивидендных выплат компаний с отсечкой в сентябре-декабре.

Спецдивиденды «Хэдхантера»

По итогам заседания 25 октября совет директоров компании «Хэдхантер» рекомендовал спецдивиденды в размере ₽907 на акцию. По цене закрытия торгов 28 октября такая выплата дает доходность в 22% — рекорд в истории компании.

Объявленные дивиденды оказались выше ожиданий рынка: в конце сентября компания прогнозировала потенциальный спецдивиденд в диапазоне от ₽640 до ₽700 на акцию.

Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 16 декабря. Собрание акционеров по вопросу выплат состоится 6 декабря.

Новость о дивидендах появилась уже после закрытия основной торговой сессии, а на вечерней сессии бумаги «Хэдхантера» не торгуются. Поэтому рынок начнет отыгрывать новость на торгах во вторник. «Ожидаем, что во вторник акции отреагируют ростом», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций».

Всего на дивиденды компания, как ожидается, направит около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021−2024 годов. Это соответствует верхней границе диапазона, установленного в дивидендной политике.

В дальнейшем, по заявлению руководства компании, «Хэдхантер» планирует выплачивать дивиденды на уровне 75% от годовой скорректированной чистой прибыли.

IPO «Ламбумиз»

29 октября — последний день сбора заявок на IPO производителя упаковки для молока «Ламбумиз».

Ценовой диапазон в рамках первичного публичного предложения на Мосбирже составляет ₽425−460 за акцию. Это соответствует рыночной стоимости компании в диапазоне от ₽8,018 млрд до ₽8,678 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

По состоянию на вечер понедельника, 28 октября, «Ламбумиз» собрал более 75% от минимально планируемого объема IPO, сообщил «РБК Инвестициям» источник, осведомленный о ходе сделки. Ранее компания указывала, что собирается привлечь в ходе размещения от ₽800 млн до ₽1 млрд.

«29 октября ожидаются поступления от ряда брокеров, которые аккумулируют заявки у себя и выставляют их ближе к закрытию книги. На сегодняшний день еще не все крупные инвесторы, намеревавшиеся принять участие в IPO, успели выставить свои заявки. По предварительным данным, объем таких заявок уже позволяет аккумулировать капитал, чтобы закрыть книгу по минимальной границе», — cказал источник.

Мосбиржа допустила к торгам акции «Ламбумиз» с 30 октября 2024 года. Бумаги компании будут включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, торговый код — LMBZ.

Курсы валют

Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 9:00 мск по данным сервиса «Банки.ру» и информации на сайтах самих банков. Перед посещением обменного пункта лучше заранее позвонить в него, чтобы узнать актуальный курс и убедиться в наличии средств.

Самые дешевые наличные доллары:

  • Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96,1 продать — по ₽94;
  • банк «Металлург» (ст. м. «Профсоюзная»): купить доллары можно по ₽96,1, продать — по ₽94,8.

Самые дешевые евро:

  • Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,7, продать — по ₽90,5.
  • Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104,9, продать — по ₽103.

Самые дешевые юани:

  • Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,24, продать — по ₽13,17.
  • Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,7.

Корпоративные события

«Яндекс»: финансовые результаты за третий квартал 2024 года.

«Юнипро»: отчетность по РСБУ за девять месяцев 2024 года.

«Газпром»: заседание совета директоров. В повестке вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и финансовый план на 2024 год.

«Ламбумиз»: последний день сбора заявок на IPO.

«Фармсинтез»: заседание совета дректоров. В повестке — вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

Другие важные события

США: торговый баланс, сентябрь — 15:30 мск.

США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20, август — 16:00 мск.

США: индекс потребительского доверия от Conference Board, октябрь — 17:00 мск.

США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Индекс Мосбиржи: 2 575,06 (-3,21%).

Индекс РТС: 834,31 (-3,77%).

S&P 500: 5823,52 (+0,27%).

Dow Jones Industrial Average: 42 387,57 (+0,65%).

NASDAQ Composite: 18 567,19 (+0,26%).