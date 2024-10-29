Депутат рассказал, зачем россиянам покупать апартаменты

Депутат пояснил, что, «если рассматривать объект с точки зрения инвестиционной привлекательности, апартаменты могут быть выгодным вариантом для сдачи в аренду, особенно в крупных городах и туристических зонах». Он подчеркнул, что «многие апартаменты находятся в зданиях с богатой инфраструктурой, что привлекает арендаторов».