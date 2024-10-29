Депутат рассказал, зачем россиянам покупать апартаменты

Депутат пояснил, что, «если рассматривать объект с точки зрения инвестиционной привлекательности, апартаменты могут быть выгодным вариантом для сдачи в аренду, особенно в крупных городах и туристических зонах». Он подчеркнул, что «многие апартаменты находятся в зданиях с богатой инфраструктурой, что привлекает арендаторов».
Очевидный плюс квартир — чаще всего они находятся вблизи образовательных и медицинских учреждений, парков, зон отдыха и магазинов, уточнил Никита Чаплин. Как предупредил депутат, апартаменты относятся к категории коммерческой недвижимости. Поэтому в них невозможно оформить постоянную регистрацию. Кроме того, низкую цену апартаментов компенсируют повышенные затраты на оплату коммунальных расходов и содержание.
Никита Чаплин уточнил, что часто апартаменты расположены в новых зданиях в центре или на окраинах города. По словам эксперта, квартиры имеют больше правовых гарантий. Тем, кто приобретает жилье для семейных нужд, парламентарий посоветовал воздержаться от покупки апартаментов.
«Если планируется покупка для последующей перепродажи или сдачи в аренду, особое внимание стоит обратить на апартаменты. Несмотря на более высокий риск в связи с меньшей правовой защитой, они могут предложить лучшие условия окупаемости в краткосрочной перспективе», — подытожил депутат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».