Даванков призвал сообщать о риске банкротства при кредите по ставке выше 15%

Депутат также подчеркнул, что зачастую люди не осознают, к чему может привести накопление долгов, особенно если они берут кредиты при неблагоприятных условиях, что может привести к долговой ловушке и банкротству. «В этой связи введение требования размещать в рекламе кредита или займа текстовое или голосовые предупреждения о возможных последствиях чрезмерной долговой нагрузки позволит предупредить граждан о рисках и поможет им более осознанно подходить к выбору кредита», — заключил он.