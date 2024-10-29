Даванков призвал сообщать о риске банкротства при кредите по ставке выше 15%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву, в котором предлагает предупреждать граждан при оформлении кредита по ставке выше 15% о возможных негативных последствиях, в частности — банкротстве. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Прошу вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть необходимость внесения изменений в федеральный закон “О рекламе” об обязательном информировании граждан о негативных последствиях подписания кредитного договора при ключевой ставке Банка России, превышающей 15%», — указал парламентарий в письме.
Даванков предложил использовать в таких случаях формулировку с соответствующим предупреждением: «Кредит по процентной ставке выше 15% может привести к вашему полному банкротству. Перед оформлением кредита проконсультируйтесь со специалистом».
Парламентарий уточнил, что, по данным Банка России, количество заемщиков с тремя и более кредитами на 1 июня 2024 года составило 13,2 млн человек, увеличившись за год на 20%. Кроме того, по его словам, продолжает расти задолженность заемщиков, имеющих три кредита и более, — они наиболее подвержены риску стать неплатежеспособными, особенно при текущей ключевой ставке Банка России в размере 21%. «По оценкам экспертов, рост доли таких заемщиков может повлечь риски дестабилизации всей банковской системы при резком ухудшении экономической ситуации», — отметил Даванков.
Депутат также подчеркнул, что зачастую люди не осознают, к чему может привести накопление долгов, особенно если они берут кредиты при неблагоприятных условиях, что может привести к долговой ловушке и банкротству. «В этой связи введение требования размещать в рекламе кредита или займа текстовое или голосовые предупреждения о возможных последствиях чрезмерной долговой нагрузки позволит предупредить граждан о рисках и поможет им более осознанно подходить к выбору кредита», — заключил он.