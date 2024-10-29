Дальше не занимать: выдача ипотеки по итогам 2024 года сократится более чем на треть

Выдача ипотеки по итогам 2024 года сократится более чем на треть, следует из прогноза «Дом.РФ», с которым ознакомились «Известия». По льготным программам падение будет чуть меньше — 26%. В 2025-м прогнозируется более существенное снижение — в два раза по отношению к 2023-му. Правительство уже оценивает ситуацию на рынке жилья, итогом должны стать новые меры поддержки отрасли.
Почему снижается выдача ипотеки
«Дом.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере России — сформировал прогноз по итогам 2024 и 2025 годов по объемам выдачи ипотеки, «Известия» ознакомились с расчетами организации. Так, в этом году снижение составит около 33% по сравнению с 2023-м, в том числе по льготным программам — на 26%. Выдача ипотеки на 1 октября уменьшилась на 26% к прошлому году и на 59% к сентябрю 2023-го.
Об этом сказано в материалах Минстроя к правительственному часу в Госдуме, который прошел 23 октября, редакция ознакомилась с ними. В следующем году «Дом.РФ» ждет проседания по льготным программам почти в два раза по сравнению с 2023-м.
В 2024 году рынок ипотечного кредитования столкнулся с рядом вызовов, подчеркнул в документах «Дом.РФ»: ключевую ставку повысили с прогнозом на дальнейшее увеличение, в результате чего ставки по рыночной ипотеке стали 22−23%, с 1 июля отменили программу «Льготная ипотека», а также ужесточили условия по «Семейной ипотеке». И это не говоря о росте ставок по кредитам для юридических лиц и подорожании строительных материалов. В итоге прирост ипотечного портфеля снизился на 50% с начала года, отмечает организация.
По поручению президента правительство уже проводит оценку ситуации на рынке жилищного строительства и ипотечного кредитования, сказано в материалах Минстроя, направленных в Госдуму. Итогом должны стать новые меры поддержки отрасли и условия ипотечных программ.
Продажи жилья сейчас ожидаемо упали, сказал «Известиям» глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.
— Это происходит на фоне высоких ставок по рыночной ипотеке и сворачивания массовой господдержки. Однако даже в таких условиях продажи просели всего на 20% к среднему уровню первого полугодия 2024 года. Это меньше, чем мы ожидали ранее. Кроме того, нынешний объем продаж некорректно сравнивать с высокой базой прошлой осени, когда наблюдался пиковый спрос на новостройки, — раскритиковал свои же прогнозы эксперт.
Что касается возможных мер поддержки, если прогнозы Банка России оправдаются, а ключевая ставка начнет снижаться в 2025 году, то «мы увидим естественное восстановление спроса за счет рыночной ипотеки и дополнительные стимулы для отрасли не понадобятся», отметил он. Но основной риск, по его мнению, заключается в том, что ситуация с высокими ставками и низкими продажами жилья сохранится и в следующем году.
— Тогда под удар попадет нераспроданное жилье, а запуски новых проектов по итогам года могут сократиться до 20−25 млн кв. м. И в этом случае необходимо будет поддержать застройщиков, предложив им меры субсидирования проектного финансирования. Это напрямую поддержит предложение нового жилья, однако не приведет к избыточному росту спроса и опережающему росту цен на жилье, — сказал он.
Справка «Известий»
По данным «Дом.РФ» на 1 октября, из 118 млн кв. м строящегося жилья продажи открыты в отношении 93,8 млн кв. м, его распроданность составляет 44%. Одним из основных способов приобретения жилья является ипотека. По данным ресурса «Мир квартир», с начала 2024 года цены на квартиры в новостройках в среднем по РФ выросли на 6,3%, стоимость квадратного метра нового жилья увеличилась почти на 8%.
Продолжится ли падение в 2025 году
В структуре продаж на ипотеку приходится до 90%, речь идет о рыночном, семейном, арктическом и IT-кредитовании, сказал «Известиям» директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Основная часть отводится на государственную программу «Семейная ипотека» — чуть больше 30%, отметил он.
— Власти будут презентовать новую и массовую бонусную программу для того, чтобы не обрушить строительный рынок. Несмотря на то что в структуре ВВП отрасль занимает всего 7%, она дает серьезный мультипликативный эффект на другие сферы, например металлургию, железнодорожные перевозки, электроэнергетический комплекс и другие, — пояснил эксперт. — Скорее всего, новая ипотечная программа будет базироваться на более сложных условиях, с большими ограничениями.
Прогноз «Дом.РФ» выглядит оптимистично, и, скорее всего, показатель в 33% будет превышен, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В 2025 году снижение должно продолжиться, полагает она.
— На это будет влиять сразу несколько факторов — например, с 1 января вступит в силу ипотечный стандарт, который ограничит субсидирование застройщикам ставок по ипотеке, оплату кредитов траншами и другие льготы, которые можно было получить от девелопера. А это значит, что ипотека будет обходиться дороже, а покупка в кредит станет менее выгодной, — уточнила она «Известиям».
С ней согласны в Абсолют Банке, там не исключают, что по итогам года сокращение ипотечного кредитования может быть даже немного больше, так как в прогнозе не учтены последние два месяца 2024-го, когда объем выдач может упасть еще больше. Директор департамента розничных продуктов финорганизации Виталий Костюкевич сказал, что в целом, по прогнозам банка, в 2025 году объем ипотечного кредитования составит 3−3,5 трлн рублей. Он пояснил, что из них около 2 трлн пойдут под семейную ипотеку, 500−600 млрд — по IT-ипотеке и 300−400 млн придутся на рыночную.
Согласно оценкам «Эксперт РА», к концу года объем выдачи ипотечных кредитов снизится более чем на 30% от уровня 2023-го. Причина — окончание основной льготной программы и пересмотр условий прочих адресных программ, рассказал «Известиям» директор по банковским рейтингам организации Владимир Тетерин. Спрос также охлаждают заградительные ставки после нескольких раундов повышения ключевой, подчеркнул он.