Дальше не занимать: выдача ипотеки по итогам 2024 года сократится более чем на треть

С ней согласны в Абсолют Банке, там не исключают, что по итогам года сокращение ипотечного кредитования может быть даже немного больше, так как в прогнозе не учтены последние два месяца 2024-го, когда объем выдач может упасть еще больше. Директор департамента розничных продуктов финорганизации Виталий Костюкевич сказал, что в целом, по прогнозам банка, в 2025 году объем ипотечного кредитования составит 3−3,5 трлн рублей. Он пояснил, что из них около 2 трлн пойдут под семейную ипотеку, 500−600 млрд — по IT-ипотеке и 300−400 млн придутся на рыночную.